(Napovedujemo) Robert Golob v intervjuju: Izbiramo med dvema Slovenijama

»Zdaj, ko se bližamo koncu kampanje, se vedno bolj kristalizira, da izbiramo med dvema Slovenijama. Ljudje bolj ali manj vedo, kdo bo s kom v koaliciji. Ve se, komu gre glas. Zato verjamem, da ima leva sredina realne možnosti, da mandat obdrži. Ne bo enostavno in razlika verjetno ne bo velika. Verjamem pa, da je to mogoče doseči,« je v pogovoru za Sobotno prilogo povedal premier Robert Golob.

Po letu 2008 je koalicija Gibanja Svoboda, SD in Levice prva, ki je preživela štiri leta. FOTO: Matej Družnik

Po letu 2008 je koalicija Gibanja Svoboda, SD in Levice prva, ki je preživela štiri leta. »Pomemben del začetka mandata so nam vzele zunanje krize in naravna katastrofa – poplave. V drugi polovici mandata smo dali največji poudarek ljudem, predvsem tistim, ki so najbolj ranljivi in potrebujejo največ podpore,« je med drugim povedal premier.

Načrt za leto 2026 je pripravljen.

»Hkrati smo v tem času postavili tudi temelje za prihodnje korake. Načrt za leto 2026 je pripravljen. Dva poudarka sta. Na eni strani pospešena digitalizacija zdravstva in dokončevanje zdravstvene reforme. Drugi poudarek je, da od ranljivih skupin, ki so zdaj po našem mnenju bolje zaščitene, preidemo k vprašanjem, ki najbolj bremenijo delovno aktivne ljudi ... Gre predvsem za to, kako jim olajšati vsakdanje življenje. Za dostopnejše domove in za davčne spremembe, ki bodo razbremenile najproduktivnejši del družbe,« je dodal Golob.

Zanimalo nas je tudi, kako doseči blaginjo za vse, kakšne spremembe pri delu načrtuje, če bo zmagal na volitvah, o vlogi Slovenije v EU, ali je članstvo v Natu še smiselno, ali je vlada v vojni z zdravniki in gospodarstveniki ter kakšna bo Slovenija čez deset let.