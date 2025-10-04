O usodi žrtev genocida v Gazi odločajo vojni zločinci

V nadaljevanju preberite:

Trumpov načrt o Gazi je zdaj na mizi, toda nihče ne ve, kaj bo v resnici prinesel. Mir ali nadaljevanje vojne? Dejstvo je, da je prišel prepozno. Za več sto tisoč mrtvih in ranjenih dve leti prepozno. V njem ni niti besede o genocidu, o pobitih in pohabljenih otrocih, o uničenih bolnišnicah in šolah. Kakor da življenja Palestincev nič ne štejejo. In kakor da Palestinci sploh ne obstajajo.

Naravnost perverzno je, da o usodi žrtev te apokalipse (že spet) odločajo tisti, ki so vojne zločine zagrešili in jih ves čas odločno podpirali. Tudi s pošiljkami orožja. Načrt je namreč nastajal brez Palestincev. In tudi brez Evrope, ki je skupaj z ZDA sokriva za ta genocid.

Trumpov načrt so po besedah Steva Witkoffa, posebnega odposlanca za Bližnji vzhod (in Ukrajino), pripravljali dober mesec dni, sestavljen pa je bil v treh dneh intenzivnih sestankov in usklajevanj v New Yorku, v času zasedanja generalne skupščine OZN. Witkoff je sprva oznanil, da ima načrt 21 točk, na koncu jih je bilo le dvajset. Ker je bila ena že odkljukana.