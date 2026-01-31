Naredimo Evropo spet veliko

Ura pogube se je minuli teden še bolj približala zadnjemu udarcu. Pri Biltenu jedrskih znanstvenikov, ki ga je ustanovil Albert Einstein, so kazalnik konca sveta pomaknili na 85 sekund do polnoči, najbližje po jedrskih eksplozijah v Hirošimi in Nagasakiju. Verjamejo, da svet po drugi svetovni vojni še ni bil v takšni nevarnosti kot danes. To velja tudi za Evropo, ki se je nekoč počutila varnejšo od drugih. Zdaj izgublja tradicionalno zaščito, ki so jo zagotavljale ZDA. Gospodarstvo se je resda izognilo recesiji, a bi potrebovalo več rasti. Morda je čas za bogokletno Mega: Make Europe Great Again*.

Naše ameriške sanje so mrtve, je neimenovani evropski diplomat nedavno potožil za Politico: »Ubil jih je Donald Trump.« Skoraj polovica Evropejcev vidi ameriškega predsednika kot sovražnika, je decembra pokazala javnomnenjska raziskava francoske agencije Cluster17 – to je bilo še pred njegovimi zadnjimi žalitvami Evrope zaradi Grenlandije v Davosu. Resnici na ljubo ga sovraži tudi veliko Američanov. Morda kar večina tistih, ki niso glasovali zanj. ZDA so sredi državljanske hladne vojne, ki se lahko, kot so pokazali dogodki v Minnesoti, vsak trenutek sprevrže v vročo.