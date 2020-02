FOTO:Narediti nekaj lepega in dobrega

Še naprej verjemi, da si s svojimi občutenji in svojim delom del nečesa veličastnega. Čim bolj boš v sebi gojil to prepričanje, tem bolj bosta svet in stvarnost črpala iz tega.Rainer Maria RilkeOb srečanjih človek doživlja, kako se mu odpirajo nove razsežnosti, ki ga vabijo, naj presega sam sebe, naj išče vedno dalje, naj sprejema in daje vedno več. Globoka srečanja v iskrenosti, resnici in ljubezni razodevajo, da človek ne začne razmišljati o presežnosti bivanja zaradi neke velike ideje ali etične odločitve, ampak ker se ga je dotaknilo srečanje z nekim dogodkom, z neko osebo, ki daje njegovemu življenju novo obzorje ...