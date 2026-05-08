Narges Mohamadi: Borka za človekove pravice se bori za življenje

Družina najbolj znane iranske borke za človekove pravice je 5. maja sporočila, da je 54-letna Narges Mohamadi v kritičnem stanju. Potem ko je pred dobrim mesecem dni v zaporu Zanjan na severozahodu države doživela srčni infarkt, se je po besedah njene odvetnice Širin Ardakani njeno že sicer zelo slabo zdravstveno stanje »drastično poslabšalo«. Kljub prošnjam družine in odvetnikov je oblasti več dni niso hotele premestiti v bolnišnico. Ko so jo vendarle prepeljali v lokalno bolnišnico in ne v Teheran, kjer bi ji zdravniki dejansko lahko pomagali, je že bila v kritičnem stanju.

Njena družina je sporočila, da so Narges v zaporu po najverjetneje že drugem srčnem infarktu ob dolgotrajnih težavah s srcem ves čas mučili glavoboli, hude bolečine v prsih, pljučna embolija in slabosti. V kratkem času naj bi izgubila kar 22 kilogramov, a to oblasti ni predramilo. Njeni odvetniki, ki so napovedali pritožbo pri Združenih narodih, družina in Nobelov odbor iz Osla so od iranskih oblasti zahtevali takojšnjo premestitev v bolnišnico v Teheranu – življenje Nobelove nagrajenke za mir naj bi namreč viselo na nitki. »Ne borimo se le za njeno svobodo, borimo se tudi za to, da bo njeno srce še naprej bilo,« je na tiskovni konferenci v Parizu povedala Širin Ardakani in dodala, da je Narges Mohamadi v stanju »med življenjem in smrtjo«.