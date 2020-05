Narod skoraj vsak ima junake

Četrtega maja 1945 je bilo v zgodnjih jutranjih urah v gozdu Veliko Smrečje pri Turjaku ustreljenih 29 privržencev Osvobodilne fronte (OF) in njihova trupla vržena v opuščene volčje jame. Brez obtožbe in brez obsodbe! Iz gozda so se še slišali streli pušk, v daljavi pa že zamolklo grmenje topov zmagovite partizanske vojske, ki se je bližala Ljubljani.Vojna z nemškim okupatorjem je bila praktično končana, še zdaleč pa ni bila končana bratomorna vojna med Slovenci različnega političnega prepričanja. Velik krvni davek je plačala tudi družina Tuma, na Turjaku sta bila namreč ustreljena dr. Boris in Zoran, sinova dr. ...