Nasilje nad ženskami na Balkanu: »Samo oklofutal jo je, niti ne pretepel«

Na začetku avgusta je 38-letno Nizamo Hećimović v Bosni in Hercegovini nekdanji partner umoril v neposredni bližini devetmesečnega otroka in zločin prenašal v živo na družbenem omrežju. Nato je ubil še dva človeka, tri ranil in si na koncu sodil sam. Po brutalnem dejanju so na ulicah BiH potekali številni protesti – ženske organizacije so opozorile, ne prvič, da je umor Nizame Hećimović znova pokazal na nedelovanje sistema zaščite žensk pred nasiljem.

Glede na podatke agencije za enakost spolov BiH je v državi vsaka četrta ženska žrtev družinskega nasilja, lani jih je osem umrlo. Ženske ne zaupajo policiji niti centrom za socialno delo, zato nasilja ne prijavljajo, kar vodi v začarani krog. Svojevrsten paradoks je, da le redke ženske menijo, da je žrtev kriva za nasilje, vendar jih 84 odstotkov nasilja ne prijavi.

Pretresljivo branje je poročilo Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi iz leta 2019, ki obravnava nasilje nad ženskami v BiH. Enajst odstotkov vprašanih žensk med 18. in 74. letom starosti je omenilo, da se njihovi prijatelji strinjajo, da je obveznost ženske, da ima spolni odnos z možem, tudi če si sama tega ne želi. »Če sem poročena in ne želim seksati, nima to nobene zveze. Če si on tega želi, je to to,« je dejala ena od sodelujočih v raziskavi. Še ena od vprašanih, begunka in povratnica, je povedala: »Ko mož udari svojo ženo, se to ne šteje za nekaj groznega. Samo oklofutal jo je, niti ne pretepel.«