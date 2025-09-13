Imperij mogotca Ruperta Murdocha: Naslednik izbran, zapuščina ogrožena

V nadaljevanju preberite:

V svojem ožjem socialnem krogu sem večkrat dobil občutek, da sem eden redkih, če ne edini, ki si še ni ogledal serije Nasledstvo. Zgodba o družini Roy, lastnikih globalnega medijskega imperija, se mi preprosto ni zdela dovolj privlačna, da bi ji namenil izdatno pozornost. Dejstvo, da so njeni avtorji črpali navdih zanjo tudi iz življenja medijskega mogotca Ruperta Murdocha ter njegovih otrok, prav tako ni pomagalo.

Ogled serije bi mi vsekakor olajšal iskanje odgovora na vprašanje, koliko je življenje v primeru Murdochovih imitiralo fikcijo, sploh zdaj, ko je njihov klan dosegel dogovor o razdelitvi premoženja, ki ga bo po smrti pustil za seboj avstralsko-ameriški poslovnež.