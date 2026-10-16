Od Ruande do Gaze: ženska, ki je spremenila pravila za vojne zločine

Minuli petek dopoldan je v sejni dvorani v Nürnbergu, mestu, kjer je bilo kmalu po drugi svetovni vojni vzpostavljeno prvo mednarodno sodišče za vojne zločine, zazvonil mobilni telefon. 85-letna južnoafriška sodnica in odvetnica Navi Pillay, ki se na Meddržavnem sodišču (ICJ) v Haagu trenutno ukvarja s tožbo proti Mjanmaru zaradi genocida nad muslimansko manjšino Rohingov, je stopila v avlo. Na njenem telefonu se je izpisala norveška telefonska številka. Klical jo je Jørgen Watne Frydnes, predsednik komisije, ki v Oslu podeljuje Nobelovo nagrado za mir.

Ko je izvedela, da je prejemnica letošnje Nobelove nagrade za mir, ki so jo podelili že stopetindvajsetič, se je vidno razveselila. Ljudje, ki so se zbrali okoli nje, so ji glasno, navdušeno zaploskali, Navi Pillay pa se je, povsem v svojem slogu, odzvala z natančno odmerjeno šalo. »Če boste še nekaj časa ploskali, bom nagrado podelila z Donaldom Trumpom,« se je zasmejala.

To je bila jasna asociacija na lanskoletno dobitnico prestižne mirovne nagrade, voditeljico venezuelske opozicije Marío Corino Machado, ki je kmalu po podelitvi nagrade to podelila z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, človekom, ki je obseden z Nobelovo nagrado za mir, kar je dokazal tudi tokrat.