Navijaško srce

Dragi Maks, mi dovoliš, da se vprašam, o čem bi se pogovarjali vsa tista leta, če ne bi bilo nogometa, in kako bi preživeli, če ne bi bilo Wimbledona in ostalih turnirjev na travi, ki bi se morali igrati ravno v teh vročih dneh?Prišli so zares čudni časi, ko so vsi stadioni prazni, Maks. Tudi tvoj Anfield, na katerem se igra le še za publiko, je prazen. In to zdaj, ko ste po tridesetih letih vrnili naslov tja, kamor spada, domov, v pristanišče. Ampak, prijatelj, kako se lahko igra za publiko, če je ni tam, kjer bi morala biti, na tem istem stadionu, ki je dom najboljših navijačev v Evropi?Ja, Liverpool zna biti res preklet, ...