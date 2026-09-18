Naza: film, ki razgali algoritemsko pobijanje v Gazi in jezi Izrael

Ta film sta ustvarila izraelska umetnika. Posnela sta ga v Tel Avivu. Tam sta se pogovarjala s 24 izraelskimi zaupniki. Vsi so opisovali izraelske zločine v Gazi. Kljub temu se pri izraelski vladi na vsak način trudijo, da bi film Naza ožigosali z antisemitizmom. Ustvarjalcema grozijo, da jima bodo odvzeli izraelsko državljanstvo, na družbenih omrežjih jima celo grozijo s smrtjo, zato je Juvala Abrahama in Rahel Šor podprlo več kot 1500 izraelskih filmskih ustvarjalcev. Med drugim Ari Folman, Šlomi Elkabec, Ran Tal, Mihal Aviad … V Harcu so prvo novico o peticiji objavili, ko je bilo podpisnikov »samo« dvesto, nato jih je bilo vsako uro več. Vse to se je zgodilo, ko je Naza prejela posebno nagrado beneškega filmskega festivala. In rekordne petindvajsetminutne ovacije. Tudi naslov filma ...