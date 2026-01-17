Nazaj v prihodnost: spomini na drugo republiko

V času mednarodnega kaosa se Slovenija pripravlja na državnozborske volitve. Ob napovedih o ustavni večini ter zapiranju pipic je treba biti pozoren na izobraževanje. Za vsakokratno oblast je pomembno, da nadzoruje in obvladuje vzgojno-izobraževalne institucije – s tem pa dolgoročno tudi »proizvodnjo« vsega drugega.

Reklo »Živimo v zanimivih časih« naj bi izviralo iz kitajskega uroka »Da bi le živel v zanimivih časih«. Kitajski izvor je bojda dvomljiv, reklo pa se je prijelo, še posebej v začetku 20. stoletja. »Urok« je tu mišljen ironično, morda celo cinično, saj »zanimivi časi« ne pomenijo časov ugodja in prosperitete, ampak razburkane, nepredvidljive, nevarne čase. In zdi se, da je prav na ta urok stavil tudi Donald Trump, ko je prisegel kot ameriški predsednik. Prav takšne čase, ne da bi si jih res želeli, namreč že vsaj leto dni živimo v Evropi in ZDA.