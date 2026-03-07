Ne glasnost in spektakel. Odgovor je zadržanost, tišina med toni

Skladatelj sodobne glasbe in pianist Max Richter prihaja 10. marca v ljubljanski Cankarjev dom.

Glasba Maxa Richterja pogosto zveni, kot da prihaja iz nekega vmesnega prostora – med koncertno dvorano in snemalnim studiem, med intimnostjo klavirskega preludija in širokim zvočnim horizontom filmske partiture. V času, ko se meje med žanri stapljajo, in tega poslušalci ne sprejemamo vedno z odprtimi rokami, Richter predstavlja zanimiv primer skladatelja, ki se tega ne boji; nasprotno, to dejstvo sprejme kot osnovni pogoj sodobne glasbene izkušnje. Njegova dela obstajajo v kroženju med streaming platformami, umetniškimi galerijami, televizijskimi serijami, filmi, redkeje tudi v tradicionalnem koncertnem prostoru. Takšna pot je v zgodovini glasbe manj nenavadna, kot bi se morda sprva zdelo. V dvajsetem stoletju so skladatelji, kot sta Steve Reich in Arvo Pärt, pokazali, da lahko ...