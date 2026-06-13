Ne gre več za nekaj, kar bi se lahko zgodilo. Ne. To se dogaja tu in zdaj

Agnès Callamard je generalna sekretarka organizacije Amnesty International. V petih letih, odkar vodi organizacijo, so šle reči navzdol, navzdol.

Generalna sekretarka organizacije Amnesty International Agnès Callamard se je na začetku tedna mudila v Sloveniji. Med drugim se je srečala s predsednico Natašo Pirc Musar in pred občinstvom nastopila v atriju ljubljanskega magistrata. Generalna sekretarka organizacije, ustanovljene pred 65 leti, je postala leta 2021, pred tem je v vodstvu organizacije delovala na prelomu stoletja. Če bi vas silil, da na globusu pokažete na točko, kjer so kršitve človekovih pravic najbolj silovite, kam bi položili prst? Eno od pravil Amnesty International je, da ne razvrščamo držav glede na to, kako hudo je kje. V sedanjem svetu je vse prepleteno, vse je povezano. Hkrati sedanji svet zaznamuje propad mednarodnega prava, propad reda, ki temelji na pravilih. Imamo skupino plenilcev, kot so Donald Trump, ...