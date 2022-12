Ne oznanjam s prižnice, govorim iz prve roke

V nadaljevanju preberite:

Paolo Crepet je vsestransko poganjajoč psihiater, znanstveni pisec in kolumnist, ki ga akademsko, esejistično in književno raziskovanje najčešče zanaša v sociologijo in pedagogiko.

»Ali veste, koliko družin z majhnimi otroki ob sobotah in nedeljah ostane doma?« je vprašal sogovornik in takoj ponudil odgovor: »Skoraj nobena. Mnogi starši so prepričani, da morajo vsak konec tedna z otrokom nekaj početi, ga peljati v zabaviščni park, se v tem ali onem udejstvovati.« In nasvet: »Pomirite se, zadihajte vendar!«