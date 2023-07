Ne smemo pozabiti, kako zelo se lahko stvari sfižijo

V članku lahko preberete:

Spomladi so se na newyorškem sodišču ukvarjali s primerom potnika, ki je tožil letalsko družbo Avianca, ker naj bi se med poletom stevardesa z vozičkom za hrano zaletela v njegovo koleno. Potnik je zahteval odškodnino in njegov odvetnik je sodišču predložil dokumentacijo s pol ducata primeri preteklih razsodb, v katerih so zaradi podobne nezgode potniki dobili denarno kompenzacijo. Problem je bil, da sodnik in Aviancini odvetniki niso mogli najti teh sodb v sodnih arhivih, čeprav so bile opremljene z vsemi oznakami. Zagata se je rešila, ko je odvetnik priznal, da tožbe ni napisal sam, ampak je zaprosil za pomoč chatgpt. Ko je dobil želeni tekst, je umetno inteligenco (UI) vprašal, ali so vsi navedeni primeri resnični. Odgovor je bil pozitiven ...