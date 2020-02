Ne vojna ne mir

Preberite še

Giuseppe Conte Foto Reuters

Z naslovnice enega od italijanskih dnevnikov je zrl znan obraz, a vseeno čudno drugačen. S fiziognomijoje bilo očitno nekaj narobe. Značilne poteze nekdanjega premiera so se nekje na polovici obraza spremenile, prešle v grimaso tistega drugega Mattea, zadnje čase najbolj razvpitega, najvplivnejšega italijanskega politika. Fotomontaža je nazorno kazala italijanski politični teater: Renzija, ki je kot, njuno koketiranje, njegov poskus rušenja koalicijske vlade, katerega del je sam, obnašanje vladne stranke, kakor da je opozicija.Prvak obrobne secesionistične stranke Živa Italija, ki sodeluje v drugi Contejevi vladi, je v zadnjih dneh postal protagonist. Italia viva je zagrozila z bojkotom pravosodne reforme, ki jo podpirata Gibanje 5 zvezd in Demokratska stranka in jo je vlada sprejela brez soglasja Renzijeve grupacije. Politična sila, ki ima vsega 3 odstotke javnomnenjske podpore, razdira vlado.Matteo Renzi razkazuje nekatere svoje značilne premike in obrate, ki niso plod težavnega karakterja, kot rad pove sam, temveč kažejo čisto določen način dojemanja politike; in to je stil onega drugega Mattea, je v Corriere della Sera komentiral Antonio Polito. Čeprav je eden v zenitu političnega življenja in drugi na dnu, čeprav prvak Lige igra véliko, transverzalno igro, z radikalno politiko priteguje skoraj tretjino Italijanov, medtem ko se voditelj strančice, ki morda ne bi prestopila volilnega praga, giblje v vladni palači, oba druži isti jakobinski politični slog, oba uprizarjata permanentne revolucije. Poznata veščino, kako zavzeti celotno politično prizorišče, sta hiperaktivna in nikoli ne odnehata, verjameta, piše Polito, da umetnost možnega lahko nadomesti virtuoznost umetnika. – Je kdo res presenečen, ker Renzi ne prepusti odra Zingarettiju, Di Maiu, Conteju? – A čeprav sta arogantna, močna akterja, jima manjka tisto glavno: Renzi je pred leti izgubil referendum in Salvini je izgubil možnost lanskih predčasnih volitev.Vladna zaveznica se je torej začela obnašati kot glavna opozicijska sila. Če ena od vladnih strank namenoma obide sejo vlade, je kriza očitna. Oziroma bi to v normalnih okoliščinah nemudoma povzročilo krizo.Toda gre za Italijo in stvari niso nikoli čisto normalne. To je prostor večne volilne kampanje, ki ne služi ničemur razen hranjenju egoizmov. V italijanski politiki je veliko videza in malo vsebine, parlamentarna alkimija je težko umljiva, ofenziva Mattea Renzija se je najprej silovito napihnila in potem nekoliko splahnela. Gre za tisto, kar je voditeljica skrajno desne stranke Bratje Italije, zadnje čase zelo popularnapoimenovala blef.Odkar je minulo jesen, samo dva tedna po oblikovanju nove vlade premiera, ustanovil lastno stranko, smo vedeli, da bo Renzi postavljal ultimate. Težko si je bilo sploh zamisliti kakršenkoli razlog za oblikovanje njegove male skupinice, razen tega, da je speljal toliko in toliko poslancev in senatorjev demokratom, da bo lahko izsiljeval. Je brez načel in avtoritaren, pravzaprav ne stavi na stranko, ampak zgolj nase in na nekaj zvestih somišljenikov, nenehno izumlja situacije, ki koristijo njemu osebno. Ko je pretekli teden odkrito zagrozil premieru, se je zgodilo dolgo pričakovano.Renzi je spodmaknil podporo pravosodni reformi, ki med drugim predvideva spremembe pri zastaranju sodnih postopkov, kar je že vrsto let tema v sredici italijanskih političnih razprav. Sodniki v številnih primerih finančnega kriminala skoraj ne morejo razsoditi v predpisanem roku, na ta način je zastarala deseterica sodnih postopkov proti nekdanjemu premieru Silviu Berlusconiju.Predlagana reforma, ki nosi ime po pravosodnem ministru, predvideva ustavitev sodnega postopka, če na treh instancah ni razsodbe v petih letih, medtem ko so bile predhodne preiskave omejene na šest do 18 mesecev. Gre tudi za prekinitev zastaralnih rokov pri postopkih po prvi stopnji, po odločitvi na drugi stopnji pa se zastaranje ustavi. Stranka Živa Italija je vladi postavila pogoj, naj v dveh mesecih spremeni reformo o zastaranju, zagrozila je z glasovanjem o zaupnici pristojnemu ministru iz vrst Gibanja 5 zvezd. Contejeva vlada je za sprejetje zakonov v senatu odvisna od Renzijevih glasov, nedvoumno je, kako zelo se je zamajala stabilnost vladajoče koalicije v Rimu.Pol leta po duelu z voditeljem Lige je v palači Chigi spet podobna scena, čeprav je izzivalec soimenjak, čigar javnomnenjska podpora znaša samo desetino Salvinijeve. Toda cilj je isti, politična antipatija je neskončna. Izsiljevanja nisem dovolil Salviniju in ne bom ga Renziju, je izjavil Conte in pred dnevi odkorakal na Kvirinal, na pogovore k predsedniku republikeStranko, ki je zavzela vlogo permanentne gverile, je na tiskovni konferenci razglasil za agresivno in neotesano, situacijo pa, v kateri največ nasprotovanja ne prihaja iz opozicije, temveč iz dela koalicije, za paradoksalno. Zatem se je ministrski predsednik zavil v molk. Zdelo se je, da so ostre besede med aktualnim in nekdanjim premierom zvodenele, očitno je aktualni ocenil, da vlada ne bo padla in da ne bo predčasnih volitev. Tega zadnjega si ne želi nihče, ne Renzijeva stranka s podporo manj kot 5 odstotkov in še najmanj populistično gibanje, ki mu podpora nenehno pada.Vladna kriza je ostala virtualna, je stanje reči povzel eden od italijanskih komentatorjev. Vmes pa, kot da ena polemika, ta s Contejem, ne bi bila dovolj, je Renzi že odprl novo fronto. Protagonist kriznih razmer doma je odpotoval smučat v Pakistan, kjer se je udeležil tudi mednarodne konference. Vtem ko so se vrstile kritike na račun mondenega oddiha, je akter na twitterju zapisal: »Smučarija na 4000 metrih, prelepo. Si lahko privoščim dva dni smučanja – ali moram zaprositi za dovoljenje antirenzijevski tribunal?« Za nameček je s pakistanskih smučin sporočil, da pravzaprav ne misli na predčasne volitve, temveč na preurejanje vlade, več kot nedvoumno je hotel pomiriti lastne parlamentarce.Oddaljitev vladne krize ne pomeni, da odnosi v koaliciji, med Gibanjem 5 zvezd, Demokratsko stranko in malima strankama Živa Italija (Iv) ter Svobodni in enaki (LeU), niso blizu razpada. Za predsednika vlade in voditelja demokratov Nicolo Zingarettija je bil pomemben znak Renzijev odmik od politične družine v evropskem parlamentu. Stranka Iv je prešla iz tabora evropskih socialistov v liberalno sredinsko skupino, kateri pripada francoski predsednik Emmanuel Macron. Očitno je, da hoče oslabiti demokrate in sploh levico, vse to nakazuje možnost zavezništva z Ligo, recimo na pogorišču Berlusconijeve stranke Naprej, Italija. Vrstijo se politični komentarji, da je za to zainteresirana tudi Liga, ki se tačas ubada s popravljanjem svoje mednarodne podobe v Evropi, vlogo je Salvini dodelil svoji desni roki, liberalcu in vplivnemu strankarskemu članuMedtem ko Conte molči in Renzi preveč govori – prvi nemara išče nadomestilo za poslance Iv, drugi je v salonu Bruna Vespe v sredo zvečer spet preglasil vse –, Italija tone. Gospodarski kazalniki so katastrofalni, in to že brez upoštevanja posledic koronavirusa, rast italijanskega bruto domačega proizvoda se napoveduje kot najslabša med vsemi sedemindvajsetimi članicami Evropske unije, mizernega 0,3 odstotka, kar je trikrat manj od rasti Francije in Nemčije, ki sta med najnižjimi na celini.Renzi pa svojo politično igro nadaljuje. V oddaji Od vrat do vrat (Porta a porta) je spet dal vedeti, da hoče vlado brez Conteja, če ne bo dogovora o pravosodni reformi, bo zahteval nezaupnico ministru. »Če hočejo naše glasove, morajo sprejeti tudi naše ideje.« Ob srebanju pomarančnega soka v baru teve studia je žlobudral: »To so bili slabi, neprijetni dnevi ... nerazložljivi za tiste, ki nas gledajo doma.« Voditelj ga je vprašal, ali je papirnati tiger. »Ne, jaz sem v redu. In nobenega osebnega problema nimam s Contejem.« V bistvu ga ni bilo mogoče več poslušati.Kolumnist Repubblice je pred dnevi citiral, njegovo misel iz šestdesetih let, da »velika vojna in pravi mir umirata skupaj«. Oziroma da bi francoski intelektualec, če bi lahko videl drugo Contejevo vlado, dobil dobro potrditev svoje teze: ker znotraj rumeno-rdeče koalicije ni niti eksplodirala »velika vojna« niti se ni vrnil »pravi mir« ... Dokler bo trajala ta vlada, bo očitno potekala nenehna gverilska vojna, ki bo spodkopavala vladno koalicijo – in morda je ta hip Conteju bolj nevaren nevodeni izstrelek Renzi, čeprav pri njem res nikoli ne veš, pri čem si, kot pa Salvini. Vsak dan znova se bodo vrstila preigravanja, kdo bo dotolkel koga, pri čemer bo večno nejasno, kdo bo vladal potem. �