Ne vračamo se v čas varčevanja. A čakajo nas nujne odločitve

»Ekonomska politika v letih covida je upoštevala, da se moramo ukvarjati s pandemijo, ki lahko povzroči – in mnogim državam tudi je povzročila – ogromno škodo v njihovem ekonomskem in družbenem tkivu. Ekonomske politike v času pandemije so bile pravilne, ker so podpirale naše družbe v času, ko smo morali uresničevati res zelo zahtevno politiko na področju javnega zdravstva, da bi reševali življenja najbolj ranljivih. Zdaj moramo uveljaviti proračunsko politiko, ki odraža dejstvo, da se je naše gospodarsko okolje dramatično spremenilo,« nam je v ekskluzivnem pogovoru ob robu konference o reformi fiskalnih pravil na Brdu pri Kranju povedal predsednik evroskupine, irski minister za javno porabo Paschal Donohoe.

»Vlade evrskega območja morajo nadaljevati pot, s katero bodo naše proračunske politike bolj normalne in hkrati upoštevale, da smo zdaj v obdobju visoke inflacije in hkrati tudi visoke zaposlenosti. To pa pomeni, da se mora naša proračunska politika spremeniti. In spremeniti se mora ne le zaradi navodil, ki smo jih prejeli iz evropske komisije, temveč tudi zato, ker proračunska politika še povečuje povpraševanje v gospodarstvih, ki imajo že zdaj zelo visoke stopnje inflacije. Tako ravnanje namreč povečuje tveganje, da bi postali revni dlje časa, in mislim, da si tega v Evropi ne bi smeli dovoliti,« opozarja Donohoe.

Kaj sogovornik meni, o pomislekih, da bi predlogi fiskalnih novih pravil, ki prepuščajo veliko diskrecijsko moč evropski komisiji, lahko postavili Slovenijo kot majhno državo v manj ugoden položaj pri prepričevanju bruseljske birokracije? Kakšni so njegovi argumenti, da bo evrsko območje iz zdajšnje krize izšlo še močnejše? Smo v Uniji zdaj kaj bolje pripravljeni za morebitne nove krize in ali smo se sploh kaj naučili iz preteklih napak? Kakšne bi morale biti prioritete proračunske politike?