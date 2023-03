Ne želi Rusiji tretjega razpada

V nadaljevanju preberite:

Vladimir Putin si je nastavil zanko, ki ogroža obstoj Ruske federacije. Kar bi bilo zelo slabo. O invaziji Rusije na Ukrajino – med njo je v enem letu padlo že več ruskih vojakov kot v vseh njenih vojnah po 2. svetovni vojni – obstajajo v svetu najrazličnejši in tudi nasprotujoči si pogledi o odgovornostih in soodgovornostih za to vojno. Z relativizacijo ključnega dejstva, da je Rusija z invazijo prekršila eno od najpomembnejših načel mednarodnega prava in ustanovne listine Organizacije združenih narodov, dobivajo enakovredno veljavo tudi trditve, da sta Ukrajina in Zahod (so)odgovorna za vojno.