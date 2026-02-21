To, da ne obsodiš pokolov nedolžnih otrok in civilistov, ni vprašanje apolitičnosti v umetnosti – je moralna odgovornost vsakega, ki si pravi človek.

Nebo nad Berlinom (Wim Wenders), ZRN, 1987) Še en udarec za Berlinale. V zadnjih treh izdajah jih je bilo preveč, da se ne bi vprašali, kaj se dogaja z enim od najbolj uglednih filmskih festivalov. In sploh, kakšno retoriko bo ubrala Nemčija, ki se ne more več skrivati za floskulami o kolektivni krivdi. FOTO: Press Release

Angleška igralka, dama Vanessa Redgrave, je leta 1978 stopila na oskarjevski oder, da bi prejela nagrado za najboljšo stransko žensko vlogo v filmu Julia režiserja Freda Zinnemanna, posnetem po resnični zgodbi Judinje v nacistični Nemčiji. Oder je igralka izkoristila za to, da se je zahvalila pokončni drži režiserja, ki ga niso ustavile grožnje skupine »sionističnih huliganov«, katerih »ravnanje je žalitev za vse Jude po svetu in njihov boj proti fašizmu in zatiranju«. Njen zahvalni govor je takrat povzročil škandal in vprašanje, ali politika sodi na oskarjevski oder. Z izrazom »sionistični huligani« je označila člane Judovske obrambne lige, ki so s protesti pred dvorano poskušali preprečiti njen nastop na oskarjih in ji grozili s smrtjo. Vse zato, ker je leto pred tem, z velikim delom ...