Negotova, priljubljena

S ponedeljkom se po dobrih dveh mesecih odpirajo šolska vrata in vrata vrtcev. Ne povsem. V šolo se vračajo učenci prve triade osnovne šole in zadnjega letnika srednjih šol. Negotovost je velika. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec vrata odpira s tresočo se roko. Z veliko negotovostjo je pred časom napovedovala, kako bo z maturo. Velika je tudi odgovornost. Na eni strani tehtnice je zdravje otrok, na drugi strani ustavna pravica do izobraževanja. Zunanje okoliščine, epidemiološko stanje, so bile nepredvidljive. Otroci sicer ne sodijo med najbolj ogrožene skupine, so pa učinkoviti potencialni ...