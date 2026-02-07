Nehvaležna bitja in etika zadržanosti

Film Nehvaležna bitja režiserja Olma Omerzuja – te dni je začel pot v slovenskih kinodvoranah – nadaljuje avtorjevo prepoznavno raziskovanje mladosti, identitete in moralne negotovosti.

Za kaj gre? Britanec David odpelje svoja otroka na počitnice ob Jadranskem morju, da bi rešil razpadajočo dvojezično družino. 17-letna hči Klara, ki se spopada z motnjo hranjenja, se zaljubi v domačina Denisa. Ko ga obtožijo umora, David otroka takoj odpelje domov. S Klaro je vedno slabše, zato mora v bolnišnico. Edino, kar še povezuje njenega očeta in mamo, je želja, da bi jo rešila. V obupu se zatečeta k skrajnim ukrepom.