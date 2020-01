Nekaj o starih predsodkih in novih rečeh

Nova zgodba se začne tam, kjer se konča stara. Ko so v parlamentu 19. decembra 2019 imenovali Angeliko Mlinar za novo ministrico Šarčeve vlade, se je zgodilo narobe. Kjer bi se morala začeti nova zgodba, so spet začeli staro, in kjer bi se morala stara končati, so končali novo. Vojko Volk je v Sobotni prilogi zapisal, kako se je pogovarjal z zamejskim svetilnikom slovenstva, Borisom Pahorjem. »Nekaj moraš biti,« je ta rekel in dodal, »jaz sem Slovenec.«Na Kolpi in na KaravankahK temu je pisatelj dodal še pomembno zaključno misel: »Če pa nisi nič, si toliko tudi vreden.«Ko je stranka Levica decembra 2019 kritizirala ...