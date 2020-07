Nekateri starši in njihovi odvetniki povsem pozabljajo na korist otrok

Vrhovna sodnica Mateja Končina Peternel je vodila delovno skupino za implementacijo družinskega zakonika. S strahom so na enajstih okrožnih sodiščih pričakovali lanski april, ko so nekatere pomembne novosti, ki so pristojnost prenesle s centrov za socialno delo na sodišča, stopile v veljavo. Za sodnice in sodnike je najbolj naporna neposredna realnost težkih družinskih zgodb, s katerimi se soočajo.



Dr. Mateja Končina Peternel v drobovje pozna prednosti in slabosti zdajšnjega družinskega zakonika, ki – to brez zadržkov priznava – ni idealen, je pa prinesel mnogo dobrih stvari. A je kljub dobremu letu, tako pravi, za natančno oceno še nekoliko prezgodaj. Tudi zato, ker najzahtevnejši postopki niso končani. Pa ne zaradi sodišč, ampak staršev, ki svoje koristi postavljajo pred koristi otrok. Včasih jim pri tem nerazumnem početju pomagajo še nekateri odvetniki. S tem škodijo vsem, hkrati pa hromijo sistem. In z intimnimi zgodbami, ki pridejo v javnost, rušijo že tako načeto zaupanje v pravno državo.



Sodstvo pa je v javnosti nespoštovano tudi zato, ker je večni talec politike. Po mnenju sogovornice je trenutna največja grožnja neodvisnosti sodstva zakonodaja, po kateri delivce pravice voli in imenuje državni zbor. Vsakokratna oblast, torej.

Preden je lanskega aprila v veljavo stopil družinski zakonik, ki je pristojnosti o odvzemih otrok, rejništvih, posvojitvah, namestitvah mladoletnikov v zavode prenesel s centrov za socialno delo na sodišča, ste kar malo s strahom pričakovali implementacijo zakonodaje. Po dobrem letu dni je verjetno že čas za prve ocene in analize?

Za natančno analizo je vseeno še malo prezgodaj, saj se najzahtevnejši postopki, recimo odvzemi otrok, še niso končali. Smo pa lahko veseli, da se nismo pretirano zmotili pri napovedih glede števila novih zadev. Presenečenje je bilo le pri velikem porastu števila predlogov za postavitev odrasle osebe pod skrbništvo. Gre za osebe, ki imajo zaradi duševne bolezni ali drugih vzrokov zmanjšano razsodnost, zato ne morejo več samostojno varovati svojih koristi in potrebujejo pomoč.



Po stari pravni ureditvi so centri za socialno delo v primerih, ko je bilo treba za takšno osebo izpeljati posamični, zanjo brez dvoma koristen opravek ali pravni posel, kot je podaljšanje osebnih dokumentov in podobno, tej osebi postavili skrbnika le za poseben primer. Zaradi strahu, da bi se lahko na takšen način preveč posegalo v pravice teh oseb, ne da bi bil izpeljan korekten postopek z izvedencem, je sedaj v družinskem zakoniku zapisano, da se skrbnika za poseben primer ne sme postavljati, kadar so izpolnjeni pogoji za postavitev osebe pod skrbništvo.



Na centrih sedaj tudi v primerih, v katerih so prej postavljali skrbnika za poseben primer, sprožijo postopek postavitve osebe pod skrbništvo. Sodniki s sodišč prve stopnje so že izrazili pomislek, ali ni nova ureditev kljub dobrim namenom zdaj še bolj neprijazna do teh oseb in njihovih svojcev oziroma ali ne bi bilo treba te določbe razlagati tako, da je postavitev skrbnika za poseben primer še vedno dopustna takrat, ko glede na okoliščine primera ta oseba širše zaščite res ne potrebuje.

Kje so največje težave, ki so se izkazale v praksi?

Na največjem okrožnem sodišču v Ljubljani, kjer rešijo približno 3500 družinskih zadev na leto, se okoli 40 odstotkov zadev reši sporazumno, med spornimi zadevami pa je trenutno šest odstotkov takšnih, da je spor med staršema tako hud, da je treba postaviti izvedenca, ki sodniku pojasni, kako lahko različne okoliščine na strani staršev vplivajo na razvoj otroka.



Žal narašča število zadev, v katerih imajo starši celo tako hude osebnostne motnje, da so povsem nedojemljivi za kakršnakoli prizadevanja, da bi ravnali v dobro otrok. V teh zadevah je izjemno težko zaščititi otroka, kar je za sodnike zelo obremenjujoče.

Žal tudi nekateri odvetniki v teh postopkih ne ravnajo v korist otrok. Ob izjemno velikem številu odvetnikov in hudi medsebojni konkurenci nekateri izkoriščajo ranljivost ljudi in v družinskih zadevah – tudi povsem nezapletenih – vlagajo nešteto vlog, pritožb, zahtevajo postavitev izvedencev, se pritožujejo na vsako odločitev sodišča, izločajo izvedence in sodnike, s čimer zaostrujejo spor in daljšajo postopke. V zadnjih dveh mesecih so odvetniki samo na ljubljansko okrožno sodišče v družinskih zadevah vložili več kot 80 predlogov za izdajo začasnih odredb. Včasih se zdi, da tako nekateri starši kot nekateri odvetniki popolnoma pozabljajo na korist otrok.



Sodišča so po družinskem zakoniku prevzela tudi pristojnost za nameščanje otrok z vedenjskimi in čustvenimi težavi v za ta namen ustanovljene zavode. Soočamo se s tem, da ima vedno več otrok resne psihične težave, ki zahtevajo tudi posebne pristope in individualno obravnavo. Čeprav je osnovno izhodišče, da se otroke zaradi čim bolj celostne obravnave tudi v pristojnih zdravstvenih ustanovah namešča v zavode, ki so najbližji njihovemu domu, nekateri zavodi zavračajo sprejem otrok, ki imajo bolj zahtevne zdravstvene težave.

In prednost zakona, ki jo je prinesla praksa?

Mislim, da so centri za socialno delo zato, ker niso bili opremljeni s pravnimi strokovnjaki, res zelo težko vodili zahtevne postopke odvzemov otrok. Zato je bilo dobro, da so bile te zadeve prenesene na sodišča, čeprav so zaradi strožjih pravil postopki sedaj nekoliko daljši.



Dobro je tudi, da lahko zakonca po novem s pogodbo uredita medsebojna premoženjska razmerja tako, kot si želita. Vendar ne vemo, koliko bo tu skritih pritiskov, saj so odnosi v zakonski zvezi ali partnerstvu različni, moč ni enakomerno porazdeljena.

Kot vsaka zakonodaja tudi spremembe družinskega zakonika niso idealne. Kaj se je izkazalo za dobro in kaj bi bilo treba s tega področja še spremeniti?

Še vedno je zelo pomanjkljiva ureditev skrbništva tako za otroke kot za odrasle. Sedanja ureditev, po kateri je funkcija častna, odgovornost pa zelo velika, ima za posledico to, da skrbnikov ne moremo dobiti, centri za socialno delo pa te vloge prav tako zaradi pomanjkanja ustreznih strokovnih znanj ne morejo dobro opravljati v vseh primerih. Skrbnik mora namreč osebo velikokrat zastopati v premoženjskih zadevah, ki imajo zanjo lahko pomembne posledice.

Imate na vseh enajstih okrožnih sodiščih dovolj usposobljenih družinskih sodnikov in strokovnega osebja?

Mislim, da je bilo zagotovljenih dovolj sodnikov. Pred uveljavitvijo družinskega zakonika smo se skupaj s strokovnjaki centrov za socialno delo na različnih posvetovanjih in izobraževanjih tudi pripravljali na spremembo, tako da smo bili v sodstvu organizacijsko in pravno teoretično dobro pripravljeni. Nikoli pa nisi dovolj dobro psihično pripravljen na težke zgodbe, s katerimi se moraš kot družinski sodnik na prvi stopnji soočati vsak dan.



Na izobraževanjih smo sodnike prek simuliranih primerov pripravljali na hude primere, ki jih čakajo. Vendar kljub temu nekateri tega bremena po določenem času ne zmorejo več. Lažje je, če sodnik poleg teh zadev rešuje tudi druge zadeve, težje pa je na specializiranih družinskih oddelkih, prav zato tam sodniki odhajajo na psihično lažja pravna področja. Te zadeve so zahtevne in terjajo posebna znanja, zlasti pa sposobnost empatije. Sodnik mora razumeti, kako bo njegova odločitev učinkovala v okoliščinah posamezne družine. Biti mora praktičen in se obenem zavedati dolgoročnih posledic odločitve na razvoj otroka.



Sodbe v družinskih zadevah vsebujejo intimne podrobnosti, ostajajo v družinskih arhivih in jih berejo potomci. Zelo pomembno je, da zna sodnik tako odločbo napisati z občutkom: tako da so v njej vsa pomembna dejstva, pa vendar zapisana z ustrezno senzibilnostjo.

Izvedenci psihološke stroke so navadno nepogrešljivi v kompleksnejših zadevah, kjer so vpleteni mladoletni otroci, a so redki oziroma jih je premalo glede na pripad zadev.

Stanje z izvedenci klinične psihologije je še vedno katastrofalno. Kliničnih psihologov primanjkuje tudi v drugih institucijah, na primer centrih za duševno zdravje po zdravstvenih domovih. Če imate otroka z vedenjskimi ali čustvenimi težavami, boste čakali na sprejem v brezplačno obravnavo več kot leto dni, kar je nevzdržno. Pred kratkim sem brala publikacijo Duševno zdravje otrok in mladostnikov v Sloveniji, ki jo je leta 2017 izdal NIJZ. V njej piše, da se je v obdobju od leta 2008 do leta 2015 število obravnav otrok in mladostnikov zaradi duševnih in vedenjskih motenj povečalo za 71 odstotkov. Zlasti gre za motnje prehranjevanja, anksiozne motnje in mešane motnje vedenja in čustvovanja, depresije, hiperkinetične motnje. Poraba zdravil za zdravljenje duševnih in vedenjskih motenj pri osebah, mlajših od 20 let, se je v obdobju od leta 2008 do leta 2015 povečala za 48 odstotkov.



Kljub takšnim podatkom je državi šele po številnih opozorilih sodstva in po pritiskih javnosti in medijev lani uspelo razpisati nekaj več specializacij za pedopsihiatre, za klinične psihologe pa še vedno ne. Zame je to nesprejemljivo. Iz navedene publikacije je mogoče razbrati, da je pomemben dejavnik pri duševnem zdravju otrok duševno zdravje njihovih staršev in da je zato zelo pomembno zagotavljanje kakovostnih programov za bodoče starše, programov za odgovorno starševstvo, zagotavljanje potrebnih socialnih mrež pa tudi strokovne preventivne pomoči v vrtcih in šolah, ki se v zadnjih letih zaradi varčevanja le zmanjšuje.

Zadnji odmeven primer odvzema otrok je v javnosti povzročil zgražanje. O konkretnem primeru verjamem, da ne morete govoriti, zanima me na splošno. Težava je verjetno, ker javnost ne pozna niti približno podrobnosti takšnega in podobnega primera, pa kljub temu daje oceno o ustreznosti oziroma neustreznosti ravnanj. Po drugi strani pa ste že večkrat opozorili, da bi potrebovali specializirane izvršitelje za takšne občutljive in skrajne primere.

Res je, specializacija izvršiteljev je nujna in prav zato je bil lani novembra na pobudo sodstva organiziran poseben strokovni posvet z izvršitelji o opravljanju prisilne izvršbe v družinskih zadevah. Podrobnosti tega primera ne poznam, iz tega, kar je bilo povedano v medijih, pa izhaja, da je sodnica odločila, da je zaradi odtujevanja otrok s strani matere v njihovo korist, da se jih premesti k očetu. Ker mati te odločbe ni spoštovala, je sodišče ocenilo, da bo prisilna izvršitev odločbe kljub stresu, ki ga otrok ob tem doživi, dolgoročno boljša rešitev, kot da ostaneta pri materi.



Bi pa želela opozoriti, da lahko ne le v družinskih zadevah, ampak tudi v drugih sodnih zadevah pride do manipulacije strank ali njihovih odvetnikov z mediji. Zato bi morali biti mediji pri teh zgodbah še posebej previdni. Predvsem pri družinskih zadevah smo centri za socialno delo in sodišča zavezani k varovanju zasebnih podatkov in ne moremo razkriti največkrat zelo škodljivih ravnanj prav tistega od staršev, ki se obrača na medije. Pristransko prikazovanje v medijih in posledični pritisk javnosti lahko pomeni tako hud pritisk na sojenje, da vpliva na odločitev. Zato tudi mediji nosijo izjemno veliko odgovornost.

Omenili ste vlogo medijev. Ali menite, da ti lahko ogrožajo nepristranskost sodnika?

Nespameten in vase zagledan je sodnik, ki misli, da je imun na vplive javnosti in medijev. Zelo pomembno je, da se teh nevarnosti zaveda in da z različnimi tehnikami skuša vpliv teh dejavnikov na sojenje čim bolj zmanjšati. Enako je z lastnimi predsodki. Dober sodnik se mora ves čas preizpraševati, ali morda ni pristranski zaradi kakšnih osebnih okoliščin, in se v tem primeru tudi izločiti iz sojenja. Pritiski javnosti in medijev na sojenje se dogajajo v vseh državah. V Veliki Britaniji na primer so sodniki zaradi javnih protestov proti pedofiliji poostrili kazenske sankcije v teh primerih. Javne obsodbe s prikazanimi dokazi v televizijskih oddajah pred sojenjem zagotovo pomenijo večje breme za sodnika, saj bo v primeru oprostitve ne le on, ampak celotno sodstvo deležno očitka o nesposobnosti. Se pa tudi slovenski sodniki vedno bolje soočamo s tovrstnimi pritiski.

Kakšno je sodelovanje s centri za socialno delo in kako je organizirano delo dežurnih služb v nujnih primerih? Sprva je bila težava, kot mi je znano, ker so uradne ure CSD v popoldanskem času le ob sredah.

Sodelovanje s CSD je dobro, problem je, da so različno dobro strokovno opremljeni. Sedaj morajo oblikovati predloge za sodišča in sodniki opozarjajo, da je kakovost predlogov zelo različna od centra do centra. Dobro bi bilo, če bi imeli področne pravne službe, ki bi jim pri tem pomagale. Resen problem je, da pristojno ministrstvo ne zagotovi takšne organizacije dela, da bi izvajali svojo redno dejavnost tudi v popoldanskih urah.



Zaposleni na CSD so mi povedali, da so tudi že sami večkrat prosili za dodatne kadre in deljen delovni čas, pa z ministrstva ni bilo odziva. Za starše, ki imajo stike z otrokom pod nadzorom centra za socialno delo in imajo službo do 16. ure, je skoraj neizvedljivo, da bi redno prihajali na CSD v času uradnih ur. Centri so zelo obremenjeni z odločanjem o socialnih prejemkih in menim, da to hromi njihovo delo pri svetovanju in pomoči družini.



S pravočasno preventivno pomočjo na domu bi lahko preprečili poslabšanje razmer v družini in ogrožanje otrok, tako da intervencija sodišča sploh ne bi bila potrebna. Zato se ne strinjam z dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič, ki je zadnjič na televiziji rekla, da zdaj po novem družinskem zakoniku CSD nimajo več nobene vloge. Trdim, da imajo v družinskih zadevah še vedno najpomembnejšo vlogo.

Zakoreninjeno mnenje je, da ko pride do razveze, bo imela mati precej več možnosti, da dobi starševstvo kot oče. To drži?

Z leti so se družbene vloge precej spremenile, očetje imajo zdaj pomembnejšo vlogo pri vzgoji otrok in v družinskem življenju kot nekoč. Očitki so res, da so sodišča pristranska, da bistveno večkrat otroke zaupajo materam, vendar se mi zdijo to močno poenostavljene ocene. Dobro bi bilo, če bi recimo kakšna fakulteta glede tega opravila resno analizo. Veliko je namreč očetov, ki si ob razvezi niti ne želijo, da bi se jim otroke zaupalo v varstvo in vzgojo, zato bi morali pogledati, kakšen je bil uspeh očetov v tistih primerih, ko so sploh predlagali, naj se otroka zaupa njim. Lahko pa rečem, da je zdaj bistveno več primerov, ko se otroka zaupa očetu.

Ločitev je za otroka že tako stresna, a ko poteka obračun med (bivšima) partnerjema še na plečih otrok, je še toliko huje. Če to strokovne službe opazijo, ali obstaja kakšen mehanizem, da se recimo starše pošlje v določene terapevtske obravnave? Verjamem, da sistem zdaj karseda ščiti otroka, a če starša nadaljujeta nerazumljivo početje, je to boj z mlini na veter.

V zadevi A. V. proti Sloveniji je ESČP navedlo, da bi Slovenija morala v primeru hudega odtujevanja otroka zagotoviti ustrezne svetovalne programe in udeležbo staršev na njih. Žal se večina staršev, ki pri otrocih sistematično vzbujajo sovraštvo do drugega starša, ni pripravljena prostovoljno udeležiti takšnih programov. V psihološki stroki pa opozarjajo, da je prisilna udeležba v tovrstnih programih praviloma neučinkovita.



Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ima na spletnih straneh objavljene inštitucije, ki ponujajo tovrstne programe, vendar jih je zelo malo in večinoma niso brezplačni. Menim, da je edina možnost hitro ukrepanje ob prvih znakih odtujevanja. Velikokrat tisti od staršev, ki otroka odtujuje, obenem otroka tudi patološko navezuje nase, zato ima poznejša premestitev otroka k drugemu od staršev lahko hude posledice. V takšnih primerih mora izvedenec glede na osebne lastnosti otroka oceniti, kakšna rešitev bo zanj dolgoročno manj slaba. V tovrstnih primerih se tako lahko zgodi, da tisti od staršev, ki krši zakon in ravna v nasprotju s koristjo otroka, na koncu doseže svoje, kar je z vidika pravičnosti težko sprejemljivo.

Smo v Sloveniji na splošno preveč strpni do nasilja za štirimi stenami?

Zdi se mi, da ja. V prvi vrsti je naloga pristojnih institucij, da to prepoznajo, se hitro in ustrezno odzovejo, kajti če žrtev ne bo zaščitena, potem upravičeno nima zaupanja v sistem. Ne smemo pa vsega prelagati na policijo, sodstvo, okolica je tista, ki prva opazi nasilje, in vsak pri sebi bi moral imeti ničelno toleranco do tega pojava in to prijaviti. Žrtev pogum težko zbere že zato, ker gre za čustveno navezanost.

Nestrpnost in sovražni govor sta večkrat le predhodnika raznih oblik nasilja. Mišljenje nekaterih je tu povsem shizofreno. Po eni strani zagovarjajo svobodo govora do skrajnosti, po drugi strani pa so občutljivi na vsako izrečeno besedo proti njim. Torej, vse je dopustno, ko ne leti name, če nekoliko parafraziram.

Res je. Strinjam se, da je treba biti pri omejevanju svobode izražanja izrazito previden, da ukrepi ne bi imeli tako imenovanega zastraševalnega učinka (chilling effect) in bi hromili splošno javno razpravo. Obenem pa menim, da je ESČP s svojo prakso preširoko odprlo vrata posegom v dostojanstvo posameznika. Stališče, da grobost in vulgarnost v izražanju upravičujeta še večjo grobost v odzivu, povzroči neustavljiv vrtinec medsebojnega žaljivega besednega obračuna. Svoboda izražanja, ki se je uveljavila zlasti v razsvetljenstvu, temelji na predpostavki, da jo uveljavlja razumen posameznik, ki se zaveda in spoštuje pravice in svobodo drugega. Današnja družba je obremenjena s potrebo po iskanju pozornosti, ki pa jo je najlažje doseči s šokantnim obnašanjem in izražanjem. Tudi mediji, ki takšne izjave radi povzemajo, pod pritiski lastnikov računajo na večjo pozornost in prodajo oglaševalskega prostora. Vsi, ne le sodišča, bi lahko storili več, da se takšna ravnanja ne bi več splačala.

V razvpitem tvitu Janeza Janše, ki je novinarki nacionalne televizije označil za odsluženi prostitutki, je zadnje reklo vrhovno sodišče. To je bilo v mejah dopustnosti. Sami se s tem ne strinjate. Zakaj?

Posebna okoliščina obravnavane zadeve je, da so bile izrazito grobe in žaljive označbe politika naperjene neposredno proti urednici televizijske oddaje, ki je obravnavala temo v javnem interesu. V obravnavani zadevi zato ni šlo le za konflikt med svobodo izražanja toženca in pravico do časti in dobrega imena tožnice. Posredno je šlo tudi za konflikt med svobodo izražanja politika in svobodo izražanja medijev in v tem primeru je prav zaradi pomembne vloge, ki jo mediji imajo v demokratični družbi, po moji oceni treba dati prednost slednji.

Sodstvo se ne more in ne more znebiti očitkov o nestrokovnosti, političnih odločitvah, nesposobnosti, počasnosti … Zunanji minister je o tem poročal celo evropskemu komisarju za pravosodje. Državni zbor pa je na podlagi poročil odborov potrdil, da je s pismom vse v najlepšem redu. Zdi se, da bo sodstvo večno talec politike po sistemu partizani – domobranci.

Pred kratkim sem brala članek kolega Jana Zobca, v katerem slovenskim sodnikom očita pretirano črkobralstvo in glavno krivdo pripisuje bivšemu komunističnemu režimu. Mislim, da je tak pogled preveč poenostavljen, predvsem pa izhaja iz razmer pred dvajset in več leti in kaže nepoznavanje razmišljanja in pristopa mlajših kolegov na sodiščih prve stopnje. Ti so praktično vsi diplomirali že po osamosvojitvi Slovenije.



Utemeljen je kolegov očitek o bolj formalističnem pristopu k reševanju sodnih sporov, vendar ta po mojem mnenju izvira predvsem iz sodnega sistema, kakršen je bil ustvarjen v avstrijskem cesarstvu leta 1848. Takšen način razmišljanja zato ni prisoten le v Sloveniji, ampak tudi v drugih nekdanjih avstro-ogrskih deželah, tudi v Nemčiji in Avstriji. Ti dve državi nikoli nista bili komunistični, pa sta v nekaterih pogledih – ne le pri načinu odločanja, ampak tudi v sistemu napredovanja sodnikov, izbiri predsednikov sodišč, finančni in upravni odvisnosti od pristojnega ministrstva – ohranili po moji oceni bistveno bolj uradniški način od Slovenije. To nekreativno podrejenost pravilom in zadušljivost strogih družbenih pravil v Avstro-Ogrski je zelo dobro opisal Stefan Zweig v knjigi Včerajšnji svet.



Strinjam se, da sta bili moč in avtoriteta sodnikov nato pomembno okrnjeni z reformo sodstva v povojni Jugoslaviji. Takratna oblast je pravno kvalificirane sodnike nadomestila z bolj upogljivimi sodniki laiki, krivični povojni procesi pa so še dodatno in upravičeno utrdili prepričanje o nedopustnem vmešavanju takratne oblasti v neodvisnost sojenja. Zato so se samosvoji in kreativni ljudje izogibali pravu in se še v osemdesetih letih raje odločali za naravoslovne in tehnične poklice. Še leta 1984, ko sem se vpisovala na pravno fakulteto, me je psihologinja v okviru poklicnega svetovanja na bežigrajski gimnaziji vprašala, zakaj želim zapraviti pridobljeno znanje za tak necenjen študij.

Pa ste sami zaznali kakšne spremembe tako pri izobraževanju pravnikov kot tudi potem pri sodniškem poklicu?

Ko sem delala na pravni fakulteti v Ljubljani kot asistentka, sem kmalu po osamosvojitvi leta 1991 zaznala bistveno kvalitativno spremembo v študentski populaciji. Še posebej se je ta izboljšala v obdobju, ko so kandidati za študij na pobudo Boštjana M. Zupančiča za vpis na fakulteto opravljali sprejemne izpite. To je vplivalo tudi na postopno izboljšanje kandidatov za sodnike. Zato mi je žal, da so bili sprejemni izpiti ukinjeni.



Na zmanjšanje kakovosti v slovenskem sodstvu je žal vplivala tudi nepremišljena poteza, ko je v okviru projekta Lukenda iz leta 2005, z namenom reševanja sodnih zaostankov, prišlo do pretiranega povečanja števila sodnikov in se je konkurenca za vstop v sodniške vrste zelo poslabšala. V zadnjih desetih letih se število sodniških mest zmanjšuje, konkurenca je velika, posledično v sodniške vrte vstopajo zelo dobri, že izdelani, samozavestni pravniki in pravnice z dolgoletnimi izkušnjami.



S tujimi prvostopenjskimi sodniki se srečujem na mednarodnih delavnicah in trdim, da so naši sodniki enako dobri ali celo boljši od kolegov v drugih državah. Pozivi k lustraciji, poenostavljene žaljive ocene, stalni pozivi k nadzoru, ocenjevanju in pregledovanju sodniškega dela sodnike potiskajo v podrejen položaj in ogrožajo njihovo neodvisnost.



Ustavno sodišče je v eni od svojih odločb poudarilo, da je konkretna izvedba načela medsebojnega nadzora in omejevanja posameznih vej oblasti v vsaki posamezni državi zelo različno izpeljana, ker je vzpostavitev demokratične pravne države velikokrat celo bolj odvisna od zgodovinskega razvoja in politične kulture kot pa od ustavnopravne in zakonske ureditve. Pojavi, ki ste jih omenili, so žal odraz nizke politične kulture v naši državi. Z vidika neodvisnosti sodstva je nedopustno, če politika prepreči imenovanje vrhovnega sodnika ali ustavnega sodnika zaradi njegovih predhodnih odločitev v posameznih sodnih postopkih. Če je politična kultura na zelo visoki ravni, je potreba po zagotavljanju ustreznih varovalk v ustavi in zakonu za neodvisnost sodstva majhna. Če pa je na nizki ravni, morajo biti varovalke za neodvisnost sodstva toliko močnejše. Zato sodnikov v Sloveniji ne bi smel več voliti ali imenovati državni zbor. To je po mojem mnenju ta trenutek največja grožnja neodvisnosti sodstva.