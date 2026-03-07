Nekoč niso proizvajali niti žebljev, zdaj imajo tretjino celotne proizvodnje

Nov petletni načrt bo pomemben korak v napredku Kitajske. Vendar so zasedanja tudi priložnost za razmislek, kako pristop Xi Jinpinga vpliva na stabilnost.
V Veliko palačo narodov je v sredo vstopilo več kot 2100 predstavnikov kitajske ljudske politične posvetovalne konference, v četrtek pa skoraj 3000 odposlancev nacionalnega ljudskega kongresa. FOTO: Adek Berry/AFP
Ko je bila marca 1951 sprejeta odločitev, da se bo Inštitut za proučevanje pekinške opere razširil in preimenoval v Inštitut za proučevanje kitajske opere, so očeta komaj ustanovljene komunistične države Mao Zedonga zaprosili, naj napiše posvetilo kulturni inštituciji, ki je iskala pot v prihodnost. Voditelj je s kaligrafskim čopičem zapisal: »Naj cveti sto cvetov, naj poiščejo pot skozi staro in postavijo v ospredje novo.«
To je bil citat iz pesmi Li Ruzhena, pesnika iz zadnje kitajske dinastije Qing (ki je trajala od leta 1644 do leta 1911), ki je v tistem trenutku najbolje odražal voditeljevo nezadovoljstvo nad začetkom izgradnje nove države. Zdelo se mu je, da se intelektualci držijo ob strani in da niso iskreni v veliki razpravi na temo, po kateri poti se je treba podati v ...
