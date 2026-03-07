  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Sobotna priloga

    Nekoč niso proizvajali niti žebljev, zdaj imajo tretjino celotne proizvodnje

    Nov petletni načrt bo pomemben korak v napredku Kitajske. Vendar so zasedanja tudi priložnost za razmislek, kako pristop Xi Jinpinga vpliva na stabilnost.
    V Veliko palačo narodov je v sredo vstopilo več kot 2100 predstavnikov kitajske ljudske politične posvetovalne konference, v četrtek pa skoraj 3000 odposlancev nacionalnega ljudskega kongresa. FOTO: Adek Berry/AFP
    Galerija
    V Veliko palačo narodov je v sredo vstopilo več kot 2100 predstavnikov kitajske ljudske politične posvetovalne konference, v četrtek pa skoraj 3000 odposlancev nacionalnega ljudskega kongresa. FOTO: Adek Berry/AFP
    Zorana Baković
    7. 3. 2026 | 05:00
    20:18
    A+A-
    Ko je bila marca 1951 sprejeta odločitev, da se bo Inštitut za proučevanje pekinške opere razširil in preimenoval v Inštitut za proučevanje kitajske opere, so očeta komaj ustanovljene komunistične države Mao Zedonga zaprosili, naj napiše posvetilo kulturni inštituciji, ki je iskala pot v prihodnost. Voditelj je s kaligrafskim čopičem zapisal: »Naj cveti sto cvetov, naj poiščejo pot skozi staro in postavijo v ospredje novo.« To je bil citat iz pesmi Li Ruzhena, pesnika iz zadnje kitajske dinastije Qing (ki je trajala od leta 1644 do leta 1911), ki je v tistem trenutku najbolje odražal voditeljevo nezadovoljstvo nad začetkom izgradnje nove države. Zdelo se mu je, da se intelektualci držijo ob strani in da niso iskreni v veliki razpravi na temo, po kateri poti se je treba podati v ...

    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Gorništvo

    Nesreča v gorah postala uboj – tragedija v Avstriji razburila slovenske gornike

    Pri izreku precej mile kazni ob tako hudih obtožbah je sodnik upošteval predsodke medijev in izgubo partnerice.
    Tina Horvat 6. 3. 2026 | 06:20
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Bližnji vzhod

    Koliko Slovencev ima nepremičnine v Dubaju in kdo so?

    Med ponedeljkom in četrtkom je bilo na dubajskem nepremičninskem trgu sklenjenih 1728 transakcij v skupni vrednosti 1,2 milijarde evrov.
    Nejc Gole, Pija Kapitanovič 6. 3. 2026 | 10:41
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo dogajanje

    Iran: Če se evropske države pridružijo ZDA in Izraelu, bodo legitimne tarče

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    6. 3. 2026 | 07:29
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Evakuacija z Bližnjega vzhoda

    Razvajeni Slovenci ali zmeda? »Evakuacija ni all-inclusive storitev«

    »Se zavedamo, da je evakuacija iz kriznega območja izjemna operacija, ne samoumevna, all-inclusive storitev?«
    Saša Bojc, Pija Kapitanovič 5. 3. 2026 | 14:15
    Preberite več
