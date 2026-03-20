Kaj je prisililo Trumpa, da je pri Iranu klonil pred izraelskim izsiljevanjem?

Ko vas bosta nekoč vnukinja ali vnuk, sosedov fant ali dekle vprašala, zakaj je bila spomladi leta 2026 tako velika draginja in naftna kriza, ne le do parlamentarnih volitev v Sloveniji, boste lahko rekli, da se je dogajalo nekaj podobnega kot v prejšnjih naftnih krizah. A pokazati boste morali na vzroke in na ljudi, ki so o tem odločali, in izgovoriti boste morali njihova imena, podobno kot so jih izgovarjali za avtokrate iz dvajsetih in tridesetih let prejšnjega stoletja: Donald Trump, Benjamin Netanjahu ...