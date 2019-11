Neodgovorno od politikov je, da se niso pogovarjali s SDS, zmagovalko volitev

V nasprotju s Stanetom Kavčičem se vaša profesionalna pot ni končala, razmeroma normalno ste živeli naprej?

Strast do lovstva vas druži s poslancem SDS Žanom Mahničem, ki je ustavno sodišče označil za mafijo. Kaj ste razmišljali, ko ste prebrali to »lovsko« izjavo?

Kdo pa je za to kriv?

Motijo se tisti, ki trdijo, da je v našem pravosodju vse v redu. Glavna stvar ni v redu – ljudje namreč pravosodju ne zaupajo. Kdor tega ne verjame, naj govori z ljudmi.

Predstavniki pravosodja pravijo, da so za to krivi predvsem mediji, ki poročajo o ekscesnih primerih, ki pa niso ogledalo realnega stanja.

Kaj pa politika?

Politika je pri pojmovanju prava ostala na ravni izpred pedesetih let.

Se postopki vodijo tudi zaradi »pričakovanj«? Se je to zgodilo Francu Kanglerju z njegovimi 21 sodnimi postopki ali Zoranu Jankoviću, ki je »preživel« več kot deset ovadb NPU?

Devet let sem sedel na ustavnem sodišču in imel sem priložnost videti odločitve naših sodišč [...]. Srečal sem se z zadevami, za katere sem se vprašal, kako so sploh lahko prišle do ustavnega sodišča, saj je bilo jasno, da bi morale biti že prej drugače odločene.

Sistem disciplinskih postopkov proti sodnikom se vam zdi, da funkcionira?

Aktualna je tožba proti državi in tožilki ter sodnikom, ki so Janeza Janšo spravili v zapor, pa je sodbo ustavno sodišče razveljavilo.

Se strinjate, da je dokaz slabega dela ustavnega sodišča velik odstotek tožb, ki jih Slovenija izgubi na Evropskem sodišču za človekove pravice?

Politiki nosijo veliko odgovornost za državo, ki je skupna nam vsem, in vnaprej ne morejo reči, da se z nekom, zlasti s tistim, ki je zmagovalec na volitvah in ga torej podpira veliko ljudi, sploh ne bodo pogovarjali. Treba se je pogovarjati, pa četudi imajo povsem različna stališča. In iskati rešitve, pogosto tudi kompromise.

Na dnevnih pravnikov so organizirali okroglo mizo o »neupravičenih kritikah na račun sodstva«. Nekdanji predsednik vrhovnega in ustavnega sodišča Franc Testen je glede očitkov o črkobralstvu ocenil, da je sledenje črki zakona lahko pozitivno, saj zagotavlja predvidljivost in stabilnost sodne prakse.

Ustavni pravnik Andraž Teršek pravi, da se na ustavnem sodišču prepogosto odloča tako, da se najprej izbere končni rezultat, potem pa išče pot, ki naj bi legitimirala takšen rezultat.

Niste politik, a na neki način ste se politično opredelili, ko ste dejali, da je bilo eno vaših največjih razočaranj po zadnjih parlamentarnih volitvah dejstvo, da je vrsta političnih strank vnaprej rekla: »S temi se pa sploh ne bomo pogovarjali.«

Vprašanje je, kako se bo Kitajska obnašala v prihodnosti, glede nje je treba res biti malce zadržan, če ne celo previden. Zelo zanimivo bo videti, kako se bo razpletlo vprašanje Hongkonga. Zelo pomembno bo, ali se bo našla modra in mirna rešitev ali pa se bo morda ponovilo tisto, kar se je zgodilo ne tako davno na Trgu nebeškega miru.

Izjavili ste, da smo v odnosu z Rusijo v preteklosti naredili napako.

Mislite Kitajsko?

V Nemčiji že potekajo razprave o »kitajski nevarnosti«, s pridobivanjem soglasij bi omejevali vstop v lastništva podjetij.

Tretji mandat ste član komisije OZN za mednarodno pravo in bili ste tudi njen predsednik.

Imate 83 let. Marsikdo bi vas vprašal, zakaj se še ukvarjate s tem.

Kako je lahko podnebna sprememba povezana z mednarodnim pravom?

Zdaj je svetovalec predsednika države, v tretji mandat je bil imenovan za člana komisije OZN za mednarodno pravo. Bil je veleposlanik, profesor, predsednik ustavnega sodišča, tudi član vlade, ki jo je odnesla trda linija na čelu zin odstranila vse partijske reformiste. Kritičen je do odločitve Šarčevega peterčka, da se z zmagovalko volitev ne bodo niti pogovarjali.Kavčičevo vlado je novembra pred 47 leti odneslo zagovarjanje liberalne gospodarske usmeritve, ki je temeljila na policentralizmu, povezanosti prostorskega, ekonomskega in socialnega razvoja, izrabi zemljepisne in prometne lege Slovenije in razvoju panog, ki hitro prinašajo kapital, na spodbujanju privatne iniciative in vlaganju zasebnih sredstev, na močni izvozni usmeritvi, vključevanju v evropske gospodarske tokove ter na regionalnih povezavah s sosednjimi deželami.Kavčičeva vlada je veljala za premalo »delavskorazredno« in »jugoslovansko«. Stane Kavčič je moral odstopiti s položaja predsednika izvršnega sveta slovenske skupščine in člana predsedstva jugoslovanske zveze komunistov in se upokojiti. Tudi politično in javno ni smel več nastopati.To pa ne drži. Bil sem politično povsem onemogočen, pravzaprav tako kot Stane Kavčič, nisem bil sicer v zaporu, saj dejansko nihče od nas in bil. Po padcu Kavčičeve vlade sem bil izločen iz vseh forumov, teles, kar je pač tedaj obstajalo, vsa vrata za politično delovanje so mi bila nekaj let zaprta. Iz arhivskih dokumentov izhaja, da so po padcu Kavčičeve vlade pripadniki tedanje tajne policije nekajkrat vstopili v moje stanovanje, ko me ni bilo doma, in mi sledili ter mi prisluškovali. Iz teh dokumentov izhaja celo, da me je nekdo, ki naj bi bil moj »intimni prijatelj«, spremljal in poročal Udbi.Tisti čas sem v glavnem preživel v tujini, delal sem kot svetovalec za kolumbijsko in iraško vlado, tri leta sem predaval na univerzi v Adis Abebi. Ko sem se leta 1986 vrnil domov, so se stvari medtem že precej spremenile in na sedanji fakulteti za družbene vede sem postal dekan. Nato pa me je takratna slovenska oblast kar presenetljivo predlagala v jugoslovansko zunanjo službo, to vabilo se je realiziralo z veleposlaniškim mestom v Indiji. Tudi sam sem bil presenečen. Rečeno pa mi je bilo, da želi v tistih nejasnih in vznemirljivih časih, bilo je leto 1989, biti Slovenija bolj prisotna v jugoslovanski zunanji službi s kvalitetnimi kadri, ki bodo znali zastopati tudi slovenske interese.Nikoli se nisem imel za nekoga, ki je zaradi političnega obračuna z reformisti, katerih del sem bil, posebej trpel. Po »izgonu« iz politike sem šel na druga pota, napisal sem tudi svojo prvo, morda temeljno knjigo o mednarodnem pravnem varstvu manjšin, ki je v znanstvenih krogih še vedno cenjena.No, eno funkcijo sem tedaj vendarle zadržal (smeh) …, še naprej sem bil član izvršnega odbora Lovske zveze Slovenije. Pa tudi tam je prišla intervencija iz politike, kako je to mogoče, a je tedanji predsednik lovske zveze, generalpolkovnik, tistim iz CK odgovoril: »Petrič v lovski zvezi dobro dela, in dokler bo tako in dokler bom jaz predsednik, bo še naprej tako.« In naj povem – še vedno sem lovec.Predvsem me ob takšnih zadevah preveva zaskrbljenost, da utegnemo omajati tudi ugled in avtoriteto ustavnega sodišča. Ustavno sodišče naj bi bilo steber moderne ustavne demokracije, ono je tisto, ki je dolžno v zaščito ustavne ureditve vstaviti tudi zakonodajalca. Ustavno sodišče ni bilo ustanovljeno, da bi pritrjevalo zakonodajni ali izvršni oblasti, nastalo je, tako kot v drugih demokratičnih državah, kot odraz zavesti, da tudi večina v demokraciji lahko krši ustavo in zlorabi svojo oblast.Takšna institucija, ustavno sodišče, če naj resno in dobro funkcionira, mora uživati ugled, mora biti sprejeta kot neodvisna ustanova, ki dobro opravlja posel. To, kar se zadnje čase dogaja na našem ustavnem sodišču in okoli njega, gre žal v drugo smer.To je kompleksen problem, ki se dotika celotnega pravosodja v Sloveniji, vključno z ustavnim sodiščem. Motijo se tisti, ki trdijo, da je v našem pravosodju vse v redu. Glavna stvar ni v redu – ljudje namreč pravosodju ne zaupajo. Kdor tega ne verjame, naj govori z ljudmi.Tudi sam bi lahko imel kakšno pripombo glede poročanja medijev, a če bi enostavno sprejeli to tezo in rekli, da so za nezaupanje v sodstvo krivi samo mediji, to ne bi bila vsa resnica in drži samo delno. Resni problemi so tudi znotraj pravosodja, vključno s tožilstvom. Premalo se skrbi za tisto, čemur se reče videz neodvisnosti. Pravosodje mora še kako skrbeti za to, da deluje neodvisno, pa tudi za to, da ljudje verjamejo, da je res neodvisno. Je pri nas tako? Nisem prepričan. Nazadnje je ugled vsake institucije odvisen od njenega dela, ugled sodišč, tudi ustavnega, pa še zlasti tudi od njihove neodvisnosti.Pri politiki se mi pa zdi, da se še kar soočamo s predstavami o pravu, ki naj služi interesom države. To so študente učili pred petdesetimi leti, ko so jim govorili, da je pravo sredstvo v rokah vladajočega razreda za zagotavljanje njegove oblasti. Še vedno je veliko tovrstnih pričakovanj in v politiki očitno nekateri še vedno menijo, da mora pravosodje podpirati oblast. Pravosodje pa mora iskati in zagotavljati pravičnost, s svojim delom in odločitvami mora v družbi ustvarjati zaupanje v pravno državo, v poštenje.Ko spremljamo prizadevanja za imenovanje sodnikov ustavnega sodišča, bi morali biti slepi, da ne bi videli, koliko je v politiki prizadevanj za to, da bo sodnik »naš«, in ne najboljše, kar premore Slovenija. Vrhunskih pravnikov nimamo ravno na pretek.To kaže, da tudi politiki ni jasno, da je pravosodje nekaj, kar mora biti čim bolj neodvisno, da je treba to neodvisnost krepiti in da je treba krepiti tudi notranjo neodvisnost ljudi, ki delajo v pravosodju, saj opravljajo tako rekoč božjo funkcijo – odločajo, kaj je zakonito in kaj ni. Zato morajo imeti tudi občutek, da jim ni treba soditi tako, kot pričakuje oblast, politika ali ulica ali kot je politično korektno, temveč samo tako, kot določajo zakon, ustava in občutek za pravičnost.To notranjo neodvisnost sodnikov pa tudi tožilcev je treba negovati, spodbujati na vseh ravneh, že pri študiju, zlasti v državah, kjer neodvisnosti sodstva in pravne države desetletja ni bilo. Prav zaupanje ljudi v pravno državo, še zlasti v sodstvo, prepričanje, da če bodo ravnali po zakonih in pošteno, bodo varni in uspešni, pa je pogoj za normalno življenje v državi in za njeno uspešnost. Zgodovina in sedanjost potrjujeta, da so uspešne tiste države, kjer je čvrsta vladavina prava.Ta dva primera sta gotovo zanimiva, da ne rečem čudna, in kažeta, da imamo v pravosodju težave. Seveda ne želim in tudi ne morem govoriti o konkretnih postopkih, ki so še pred sodišči. Da je šlo pravosodje v primeru obeh imenovanih v toliko obtožb, ki so nato večinoma ali vse padle, dokazuje najmanj to, če drugega ne, da so tisti, ki so pisali obtožnice, to delali zelo na hitro in z levo roko. Kar je slabo. Morda pa tudi z namenom, da je dotičnega treba na vsak način obsoditi, kar je zavržno in skrajno nevarno. Še zlasti ker gre za javno izpostavljene osebe. Spominjam se, ko sem bil veleposlanik SFRJ v Indiji, je bil korupcije obtožen premier. Primer so končali v letu in pol. Zakaj? Ker je šlo za posebej izpostavljeno javno osebo, je bilo treba stvar končati hitro tudi zaradi javnosti doma in v svetu in zadeve niso vlekli leta.Naj pa dodam, da so njune težave s pravosodjem ena zgodba, njihova županstva pa druga. Jankovića, mislim pa, da tudi Kanglerja, mnogi vidijo kot uspešnega župana in mislim, da ne brez razloga. O njunem delu naj sodi javnost na volitvah, o morebitnih težavah z zakoni pa sodstvo, pošteno, brez vnaprejšnjih obsodb in pritiskov medijev, politike, javnosti. Sicer pa se pri nas zlahka koga demonizira, redko pa komu prizna, da je kaj dobrega storil. Ko sem že pri Jankoviću, naj povem, da cenim njegovo podporo, da je pred nekaj leti spomenik v Ljubljani – bil sem med tistimi, ki smo to predlagali – dobil Stane Kavčič, izjemen politik in zavzet za Slovenijo in za več svobode še v takratnih časih.Premalo informacij imam, da bi lahko o tem sodil, sem pa presenečen, morda se motim, ko berem o nekem odboru za etiko pri sodnem svetu. To me namreč spominja na to, da se gibljemo v smeri, ki smo jo že davno odklonili – da bomo presojali moralno ali celo družbenopolitično primernost sodnikov. To smo nekoč imeli in je bilo slabo. Kam se s tem želi priti? Kdo so te osebe, ki bodo ocenjevale etičnost, in po katerih kriterijih? Pri tem je treba biti previden, morda je namen dober, a včasih se tudi dober namen lahko hitro ponesreči.Normalno in tudi potrebno je, da je tudi sodnik za svoja ravnanja odgovoren. Če bi bil primer, iz katerega bi jasno izhajalo, da je v njem sodnik svojo sodno oblast zlorabil in da je zavestno sodil pristransko, morda bil celo korumpiran, mora slediti njegova odgovornost. Težko sprejemljivo bi bilo stališče, da je sodnik vnaprej izvzet od odgovornosti in da za zlorabo sodne oblasti ni odgovoren. Naj poudarim, da govorim o hipotetičnem in ne o konkretnem primeru. Za zavestno nepošteno sojenje, na primer za evidentno skorumpiranost, je pričakovati, da temu sledi kazenski postopek. Za slabo, nestrokovno, neodgovorno sojenje pa ukrepi vodstva sodišča, sodnega sveta ... O vsebini sodbe pa seveda lahko odloča le pristojno sodišče po zakonitem postopku.Ustavno sodišče je v zelo zahtevnem položaju, obravnava ogromno zadev in že kot ustavni sodnik in predsednik ustavnega sodišča sem se zavzemal za to, da bi se omogočilo, da bi sodišče samo izbiralo zadeve, s katerimi se bo ukvarjalo, takšne, ki so precedenčnega pomena, ki so posebnega družbenega pomena. To ni bilo sprejeto, a še danes menim, da bi bilo tako prav. Menim, da če se ustavnemu sodišču zaupa, da kot zadnje v državi odloča o stvareh, ki so izjemnega pomena za družbo in ali so v skladu z ustavo, bi se mu lahko zaupalo tudi to, katere zadeve bo obravnavalo in katere ne, in da pri tej izbiri ne bo pristransko. Pač pa bi ocenilo, katere zadeve naj se končajo v okviru rednega sodstva.To bi ustavno sodišče razbremenilo in bi se lahko bolj poglobljeno ukvarjalo z zadevami, ki so precendenčne in res pomembne. Ko sem bil sodnik na ustavnem sodišču, sem imel včasih naenkrat na mizi po pet in tudi več pomembnih zadev. Ne glede na dobre strokovne sodelavce je to bila zelo zahtevna reč. Res je, da je kar nekaj zadev iz Slovenije, ki so padle pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, težko pa bi rekel, da so te zadeve že dokaz slabega dela ustavnega sodišča.Sodnik se seveda mora držati zakona, ustave, ne more odločati arbitrarno, a predpis mu je predvsem v pomoč, da pride do zakonite in pravične odločitve, in ni namenjen samemu sebi. Če se sodnik zadovolji, da ustreže le predpisu in sam kreativno, kot tisti, ki skrbi za zakonitost in tudi pravico v družbi in državi, ne prouči in doživi predmeta, ki ga rešuje, je to črkobralstvo. Če tako sodimo, potem sodnika niti ne potrebujemo, saj prebrati predpis zna vsak.Devet let sem sedel na ustavnem sodišču in imel sem priložnost videti odločitve naših sodišč – od prve stopnje do vrhovnega sodišča – in preveč je bilo pri tem odločanja, pri katerem se je na prvi pogled videlo, da se tisti, ki so odločili, posebej v zadevo niso poglobili. Srečal sem se z zadevami, za katere sem se vprašal, kako so sploh lahko prišle do ustavnega sodišča, saj je bilo jasno, da bi morale biti že prej drugače odločene.Omenjeni gospod marsikdaj kaj modrega pove. Glede te njegove izjave pa lahko rečem, da se v devetih letih mojega bivanja na ustavnem sodišču prav nikoli, ampak res nikoli, nismo vnaprej dogovarjali, kako bomo odločili, in če prav razumem, šele nato iskali primerno obrazložitev. Vsak sodnik poročevalec je po proučitvi primera s strokovnimi sodelavci pripravil svojo vizijo odločitve, nato pa se je v dialogu med sodniki soočilo argumente in se je izoblikovala obrazložena odločitev, o kateri se je odločilo z glasovanjem, bodisi v senatu bodisi v plenumu, odvisno od zadeve in v skladu z zakonom o ustavnem sodišču. Če bi ustavno sodišče ravnalo tako, kot opozarja Andraž Teršek, potem je položaj srhljiv, pravna država pri nas pa v hudi nevarnosti.Ostajam pri tej izjavi. Politiki nosijo veliko odgovornost za državo, ki je skupna nam vsem, in vnaprej ne morejo reči, da se z nekom, zlasti s tistim, ki je zmagovalec na volitvah in ga torej podpira veliko ljudi, sploh ne bodo pogovarjali. Treba se je pogovarjati, pa četudi imajo povsem različna stališča. In iskati rešitve, pogosto tudi kompromise. Morda se ne bodo strinjali in zedinili, a brez dialoga praviloma napredka ni, tudi v mednarodnih odnosih ne. Molk in pomanjkanje dialoga ne koristita, treba je iskati rešitve in kompromise, s katerimi prideš do najboljših rešitev.SDS je bila relativna zmagovalka zadnjih parlamentarnih volitev, drugi, ki niso bili zmagovalci, pa so sestavili vlado. Želim vladi, da bi bila uspešna, saj bi to bilo dobro za vse nas. Da ni bilo pripravljenosti za pogovor, pa ni dobro za državo in je bilo hkrati žaljivo za vse tiste, ki so podprli na volitvah drugo stran, kar je smisel volitev in pravica vsakega državljana. Če se noče razdirati še tisto malo enotnosti in zavesti, da smo na skupnem čolnu, da je Republika Slovenija naša skupna in edina država, se dialoga vnaprej ne odklanja.Rusija je pomembna evropska država in eden od stebrov sedanjega in prihodnjega večpolnega mednarodnega reda, z njo je treba najti pravi modus vivendi in pravo mero sodelovanja, pri katerem ne bo šlo le za trenutne navdihe, kake posebne interese ali le za odgovarjanje na ruske pobude, izhajajoče iz preteklosti ali kakih idej panslovanstva. Rusija je seveda bila in je še drugačna kot preostala Evropa, do nje je treba biti pravičen in tudi kritičen, ko si to zasluži – na primer zaradi tega, kar se je dogajalo in se še dogaja na vzhodu Ukrajine in na Krimu, ker je to škodljivo in nesprejemljivo za Evropo oziroma za ves demokratični svet, in trdim, da na dolgi rok tudi za Rusijo.Rusija je pomembna država, del evropske civilizacije in evropske kulture. Žal jo je boljševizem za tri generacije odrezal od Evrope. Vedno, vsaj zadnjih štiristo let, je bila Rusija pomemben dejavnik evropskih dogajanj, navsezadnje je tudi krščanska država. Rusija bo z Evropo dolgoročno stala skupaj v prihodnjemvečpolnem svetu, v katerega vstopajo novi, zelo pomembni igralci, ki so nam veliko bolj tuji po kulturi, vrednotah in tudi interesih, kot nam je Rusija.Seveda. Z njo bo imela v prihodnje težave tudi Rusija. Kolikor imam stikov s prijatelji v Moskvi in Vladivostoku, nekatere že navdajajo skrbi. Z naše strani je treba zato z Rusijo imeti pameten dialog, na drugi strani pa je seveda res, da nam niso v prid nesorazmerja, ko so naši politiki na primer petnajstkrat potovali v Rusijo in nikoli v Washington; to je stvar pragmatične zunanje politike, v kateri se je treba zavedati, da smo v Natu, da smo partnerji in zavezniki z ZDA in drugimi v Natu. In ker to smo, in prav je tako, moramo paziti na našo kredibilnost. Torej je potrebna modra uravnoteženost naše zunanje politike. Te je bilo v preteklih letih res premalo.Niso edini. Tudi številna druga okolja že čutijo kitajski »objem« malce nelagodno. Kitajska postaja velika, močna in bo še bolj. Koncepta človekovih pravic, človekovega dostojanstva v smislu tistega, kar je Evropi dalo razsvetljenstvo, niso nikoli poznali in ne poznajo. Vprašanje je, kako se bo Kitajska obnašala v prihodnosti, glede nje je treba res biti malce zadržan, če ne celo previden. Zelo zanimivo bo videti, kako se bo razpletlo vprašanje Hongkonga. Zelo pomembno bo, ali se bo našla modra in mirna rešitev ali pa se bo morda ponovilo tisto, kar se je zgodilo ne tako davno na Trgu nebeškega miru. Upam, da se kaj takšnega ne more ponoviti.Za zdaj je Kitajski uspelo najti ravnotežje med sprostitvijo na področju gospodarskega delovanja na eni strani, kar ji je dalo gospodarski zagon in vzpon, na drugi strani pa so na političnem področju ostali izrazito enopartijska, v bistvu avtoritarna država, bolj kot Vietnam. Nimajo na primer ustavnega sodišča. Povsem razumljivo je, da so nekatere države do Kitajske previdne in niso pripravljene kar tako prepustiti tujcem svoja, recimo strateška podjetja. Kitajska naraščajoča moč pa tudi njena zgodovina vzbujata spoštovanje in tudi skrb, kako bo to moč uporabljala in kakšen sploh ta velikan v prihodnosti bo.Demokracija evropskega tipa gotovo še dolgo ne, če sploh. Le ugibamo lahko, kakšen bo notranji razvoj na Kitajskem in kako bo Kitajska, ko bo še močnejša, videla in uveljavljala svoj položaj v svetu. Mi vemo le, da bo orjak. Ali bo prijazen in dobrohoten ali pa z gorjačo v roki, bodo vedeli naši vnuki.Komisija je bila ustanovljena v okviru sistema Združenih narodov, saj je pomembna naloga OZN tudi razvoj mednarodnega prava in njegova kodifikacija. Mednarodno pravo pred letom 1945 večinoma ni bilo zapisano, zato je obstajal velik problem pravne varnosti, zlasti v tistem času, ko je nastal svet različnih vrednot – na eni strani zahodni del, na drugi pa vzhodni. Je pa zelo pomembno, da se jasno ve, kaj pozitivno mednarodno pravo dejansko je. Potreba po kodifikaciji, zapisu, dogovoru med državami o tem, kaj mednarodno pravo dejansko je, je bila urgentna. Mednarodno običajno pravo, nezapisano in torej pogosto nejasno in sporno, ni več zadoščalo.Komisija je sestavljena ad personam iz 34 uglednih in poznanih mednarodnih pravnikov iz različnih delov sveta zato, da so v delu komisije upoštevani vsi glavni in pogosto tudi različni pogledi na mednarodno pravo. Po posebnem postopku jih izvoli generalna skupščina OZN, ne kot predstavnike držav, temveč kot neodvisne, vrhunske mednarodne pravnike. Vzhodna Evropa ima v vsakem petletnem mandatu tri ali štiri pravne strokovnjake.Z območja nekdanje Jugoslavije sta bila doslej v tej komisiji le še dva mednarodna pravnika. Profesor, ki je poučeval mednarodno pravo v Beogradu v času, ko sem jaz še študiral, in, oba še v času nekdanje skupne države. Sem edini Slovenec, ki je bil doslej član te ugledne komisije.Med letom delamo na daljavo, sestanemo pa se običajno dvakrat po pet tednov na leto, včasih tudi več, odvisno od dnevnega reda. Države v bistvu predlagajo, katera vprašanja, ki še niso ustrezno regulirana z mednarodnim pravom, naj obravnavamo. V tej komisiji so v preteklosti nastali osnutki najpomembnejših sodobnih mednarodnih pravnih aktov, kot je na primer dunajska konvencija o diplomatskem pravu ali pa dunajska konvencija o sukcesiji držav ali dunajska konvencija o pravu mednarodnih pogodb, postavljeni so bili elementi konvencije OZN o mednarodnem pomorskem pravu, pripravljen osnutek rimskega statuta, temelja zdaj že deset let delujočega stalnega mednarodnega kazenskega sodišča, in številni drugi osnutki, ki so postali, ko so jih države sprejele, zavezujoče in jasne norme mednarodnega prava. Ta komisija je v 70-letnem delovanju odločilno prispevala k razvoju tega prava in omogočila, da danes vemo, kaj zavezujoče mednarodno pravo na posameznih področjih mednarodnih odnosov dejansko je.Ker je to delo strokovno, intelektualno izjemno zanimivo in tudi odgovorno. Nazadnje smo se na primer ukvarjali s pripravo osnutka nove konvencije o zločinih zoper človečnost, ki na ravni mednarodnega prava še niso dovolj jasno opredeljeni. Začeli smo se ukvarjati tudi z mednarodnopravnimi problemi, ki izhajajo iz podnebnih sprememb. Pri tem so v ospredju pravna vprašanja, ki bodo posledica dviganja morske gladine.Podnebne spremembe bodo na primer pripeljale do tega, da bodo določeni deli sveta poplavljeni, in nastane vprašanje odgovornosti. Oblikuje se nov koncept odgovornosti – skupna odgovornost človeštva do, na primer, prebivalcev Maldivov, ki utegnejo v prihodnjih sto letih zaradi naraščanja morske gladine izgubiti veliko svojega ozemlja, morda celotno otočje, če bodo šle stvari zelo slabo. To je odgovornost nas vseh. In vprašanje, kakšne pravne konsekvence izhajajo iz te skupne odgovornosti človeštva, je gotovo zelo pomembno. Pa hkrati strokovno zelo zanimivo, tako teoretično kot praktično.Ukvarjali smo se na primer tudi s problemom – pri tem sem bil osebno izjemno angažiran – varstva ljudi v primeru naravnih katastrof, ko država, ki jo prizadenejo potres, poplave, lakota, skratka velika katastrofa, ki terja tisoče življenj, in je prva upravičena in odgovorna pomagati žrtvam katastrofe, ne ukrene dovolj ali ničesar. Morebiti položaju ni kos ali pa žrtev katastrofe iz različnih razlogov ne želi zaščititi.Naj ponazorim s konkretnim primerom, ki sem ga doživel v Etiopiji – državo je leta 1984 prizadela velika lakota, umrlo je kakih 700.000 ljudi, vendar takratna vlada ni ukrepala, ker je lakota prizadela v glavnem tista območja, na katerih so podpirali protivladne gverilce. »Lakote ni,« so rekli, na lastne oči pa sem videl dolge vrste trupel v polivinilastih vrečah in otroke, ki so bili zaradi lakote komajda še živi. In v takšnih primerih nastane mednarodnopravno vprašanje, kdaj lahko mednarodna skupnost v takšno zadevo poseže. Rezultat tega je osnutek konvencije, ki ga imajo sedaj države na razpolago, da ga prelijejo v zavezujoče mednarodno pravo.V življenju sem imel ta privilegij, da sem vedno delal to, kar me je veselilo in zanimalo. Eden od razlogov, da sem svetovalec pri predsedniku države, ki je eden mojih nekdanjih študentov, je ravno to, da se v predsedniški palači lahko ukvarjam s stvarmi, ki me zanimajo. To delam prostovoljno in nisem nič plačan. Sem pa bogato poplačan s tem, da sem lahko še intelektualno aktiven z zanimivim delom, ki morda predsedniku malce tudi koristi.