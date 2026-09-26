Populistični neoliberalizem sreča fašistične moduse: nova slovenska realnost

V manj kot pol leta je pri nas med ljudmi nastal vtis, da se je vse spremenilo, morda celo radikalno. Starejši prebivalci se še spomnijo, kako se je živelo v času, ki se je pri nas imenoval samoupravni socializem. Primerjajo ga s tistim, ki se imenuje neoliberalni kapitalizem. Primerjajo in soočajo še dva pojava, antikomunizem (oziroma antisocializem) in fašizem, predvsem zato, ker se veliko pojavljata v političnih debatah sodobnih, mestoma retrogradnih slovenskih strank. Vse to zveni nekako akademsko in vsakdanje. In vendar, kaj ta trenutek naredi nevsakdanji in povsem ­neakademski?