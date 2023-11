V nadaljevanju preberite:

Zaradi dodanih privlačnih arom družba neresno jemlje e-cigarete in druge izdelke z nikotinom kot »manj zdravju nevarne«, a prav tako vodijo v odvisnost od nikotina, kupujejo pa jih že v osnovnih šolah, zato je po mnanju pulmologa dr. Panagiotisa Behrakisa zakonska zaostritev nujna.

Za Sobotno prilogo Dela je spregovoril o nekaterih svojih zelo svežih in drugačnih pogledih na to, kako ljudi, zlasti mlade, prepričati, naj opustijo kajenje ali se z nikotinom rajši sploh ne srečajo, da bi tako svojemu telesu prihranili nekaj najtežjih bolezni, ki vedno bolj prizadevajo prebivalstvo. Njegovi pogledi so za nas zanimivi predvsem v tem času, ko bo tudi slovenski parlament razpravljal o evropski direktivi, ki naj bi zaostrila obstoječo tobačno zakonodajo in ima nekaj glasnih nasprotnikov. Zlasti kar zadeva prepoved arom v elektronskih cigaretah ter večji nadzor nad temi in drugimi s tobakom povezanimi izdelki, katerih distribucija zdaj ni regulirana. Direktivo je sprejelo že več kot deset članic EU, njene smernice upoštevajo tudi številne druge države.

- Slovenska statistika zbuja globoko skrb: kadita dva odstotka 13-letnikov, 10 odstotkov 15-letnikov in 22 odstotkov 17-letne mladine. Mladi so gotovo še veliko bolj dovzetni za poškodbe dihal kot odrasli. Zgodaj pridobljena odvisnost pa je verjetno bolj ali manj trajna?

Nobenega dvoma ni, da zgodnja uporaba tobačnih izdelkov vodi v močnejšo odvisnost od nikotina. Tudi s stališča zdravja mladi prej postanejo odvisniki. Ne morem dovolj poudariti vloge staršev in šole pri ozaveščanju in preprečevanju začetkov uporabe nikotinskih izdelkov, odločilno vlogo pa mora imeti tudi jasna, nedvoumna zakonodaja.

- Kot lahko beremo, se zadnja leta tobačna industrija s svojimi lovkami usmerja zlasti na mladenke in mlade ženske, in pri tem ni neuspešna. E-cigarete so oblikovane karseda modno, privlačno, veliko je barv, arom in všečnih okusov, ki uporabniku dajejo lažno sporočilo, »to sploh ni nevarno«. Se je takšnim pastem sploh mogoče upreti zgolj z izobraževanjem, ki ga mladi tako in tako največkrat ne poslušajo?

Odgovoril bom z zgledom Grčije. Odločitev mladega posameznika, da ne bo kadil, je preprosto treba narediti bolj privlačno, bolj generacijsko sprejemljivo, kot je odločitev za kajenje ali uporabo drugih s tobakom povezanih izdelkov. In, kot rečeno, nehati toliko govoriti o teh izdelkih, saj jih s tem sami reklamiramo.

Namesto tega moramo mlade generacije prepričevati, da jih odklanjanje rabe nikotina, zdrava prehrana in telesna dejavnost delajo bolj privlačne in jim zato vrstniki sledijo. To si želijo slišati, ne pa strašenje z rakom in srčno-žilnimi boleznimi, ki jih v njihovih letih čisto nič ne zanimajo. Ob vsem, kar industrija dodaja potrošnim izdelkom, od hrane do čistil, arome e-cigaret niso videti nič posebnega. Poleg tega pri mladih sladki in sadni vonji in okusi aktivirajo možgansko območje nagrajevanja, kar je veliko močnejše od zavedanja o nevarnostih. To so potrdile različne raziskave.

Verjetno pa so še druge nevarnosti za razvoj mladih možganov, ko govorimo o uporabi e-cigaret in drugih s tobakom povezanih izdelkov, ki jih za zdaj zakonodaja ne ureja?

Kot pravijo podatki iz ZDA, bodo tisti, ki so pokusili nikotinske izdelke z okusom, skoraj trikrat bolj zanesljivo pozneje kadili tudi cigarete. Več kot 80 odstotkov trenutnih uporabnikov tobaka je povedalo, da so najprej začeli z izdelki z aromami. Najbrž v Evropi ni dosti drugače.