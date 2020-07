Nespametni bodo žejni

Za odločanje o vodnih virih je pristojna država. Veljavni zakon o vodah (sprejet leta 2002, z dopolnitvami) določa, da ima oskrba s pitno vodo prednost pred vsemi drugimi rabami vode. V programih in načrtih upravljanja voda bi torej država morala najprej zagotoviti vodne vire za oskrbo posameznih območij s pitno vodo in šele nato razporejati vodno bogastvo za druge namene.Zakon nadalje določa, da raziskave vodnih virov in zalog vode zagotavlja država. Programi ukrepov pa se morajo nanašati na varstvo, urejanje in rabo voda, ob upoštevanju vplivov na okolje in vplivov podnebnih sprememb. V zakonu torej vse v najlepšem redu. V ...