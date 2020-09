Nesporazumi s slovenskimi simboli

Med simboli državnosti, kot se izkazujejo s figuraliko na osebnih dokumentih, so v Sloveniji na izpostavljenem mestu izbrane upodobitve z železnodobne situle z Vač. To me kot arheologa navdaja z mešanimi občutki.Razglasitev Slovenije za samostojno državo so pred slabimi tremi desetletji spremljali tudi novi državni simboli. Kot se za tako slovesna obeležja državnosti spodobi, naj bi bilo v njih simbolno povzeto to, kar nas določa in povezuje. Povzeti naj bi bili obenem naše dolge tradicije in sodobni dosežki. Izbor motivov in oblikovanje simbolov, ki naj zaobjamejo vse te elemente, gotovo ni bila lahka naloga.Zato ne preseneča, ...