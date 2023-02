Neštetokrat sem se vprašal, ali iti naprej ali se umakniti

V nadaljevanju preberite:

Dvainosemdesetletni akad. prof. dr. Vinko V. Dolenc je svetovno priznani nevrokirurg. Zadnjih trideset let ga obremenjuje zgodba izraelskega pacienta, zaradi katerega mu grozi, da bo ob vse premoženje, in mu že od leta 2013 odplačuje visoko odškodnino. Naša sodišča so namreč priznala izraelsko sodbo, Evropsko sodišče za človekove pravice pa je lani ugotovilo, da je bila Dolencu kratena pravica do poštenega sojenja.

Problem Slovenije je po njegovem v tem, da nas je dva milijona ekspertov, v glavnem za sosedovo področje. Bodi sam strokovnjak in odličen na svojem področju, to se da izmeriti, pravi. Politike ne spremlja, se pa po vsem, kar sliši, boji, da smo v težavah.