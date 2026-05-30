Netanjahu ni več problem. Je vzorčni model

Kar se je še pred nekaj leti zdelo moralno nesprejemljivo, danes vstopa v politični mainstream. Brez sramu ali samorefleksije.

V Evropi smo danes priča nečemu, česar povojna generacija ni poznala in upravičeno ni hotela poznati: postopni normalizaciji nasilja, nenehnim grožnjam z vojnami in odkritemu prijateljevanju politikov z vojnimi zločinci. Del evropske politike govori o človekovih pravicah, hkrati pa sklepa zavezništva z režimi in politikami, ki sistematično proizvajajo smrt, razseljevanje in uničenje. Prav v tej tišini, v tej banalnosti sprejemanja nesprejemljivega se skriva največja nevarnost našega časa. Ne gre več samo za politično krizo Evrope, ampak za krizo moralne imaginacije, kjer se počasi navajamo na svet, v katerem je mogoče upravičiti skoraj vse. Temu procesu se reče bibizacija. Širjenje politične logike, v kateri oblast preživi tako, da družbo drži v stanju permanentnega strahu in notranjega ...