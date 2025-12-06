Nevarna hoja po finančnem robu

Po večkrat izraženih opozorilih domačih strokovnjakov nas je nedavno še evropska komisija okrcala, da bi lahko bili slovenski proračunski načrti za prihodnje leto v neskladju s fiskalnimi pravili. Teden dni po tem, ko je državni zbor potrdil državna proračuna za leti 2026 in 2027 z vnovično rekordno porabo, primanjkljajema čez dve milijardi evrov, predvsem pa z nekaj prihodnjimi proračunskimi neznankami, taka ugotovitev ni bila nepričakovana.

Ali nas zdaj, ko se z javno porabo gibljemo na meji še sprejemljivega, lahko že manjša sprememba v zunanjem okolju vrže iz ravnotežja? Zakaj nam za napotke, kaj storiti za višjo produktivnost in blaginjo, ni treba čakati na priporočila iz tujine?