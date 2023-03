Ni mu šlo v glavo, zakaj mu ne gre. To ga je še močneje gnalo naprej

V nadaljevanju preberite:

Katere športe je Robert Hrgota, glavni trener slovenske reprezentance v smučarskih skokih, treniral kot otrok, od kod prihajata njegova starša, kaj so zanj govorili, ko je bil še najstnik, naslednik koga naj bi postal, kako se spominja nastopov na svojem edinem članskem nordijskem SP v Libercu, kdaj in zakaj je pri njem ugasnila strast do skakanja, od katerega trenerja se je naučil največ, kje se je ustalil, s kom živi, kaj najraje počne v prostem času, kaj ga povezuje s kolesarskim šampionom Primožem Rogličem, kaj si 34-letni Velenjčan še želi osvojiti v sezoni, ki se bo prihodnji konec tedna iztekla v Planici ...