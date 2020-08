Ni Navalnega, ni problema …

Od takrat sem na svoj elektronski naslov (tako kot mnogi drugi novinarji) redno dobival poročila o njegovem boju proti kremeljskemu režimu. Te e-pošte zdaj že teden dni ni več. Aleksej Navalni je v komi in se po zastrupitvi v sibirskem Tomsku zdravi v berlinski bolnišnici Charité. Zdravniki pravijo, da ni več v smrtni nevarnosti.Aleksej Navalni, 44-letni pravnik, ki je odraščal v Obninsku, približno sto kilometrov jugozahodno od Moskve, je že vrsto let najopaznejša figura znotraj tako imenovane nesistemske opozicije, ki se od sistemske (torej dovoljene in zato prokremeljske opozicije) razlikuje predvsem po ostrih ...