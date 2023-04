Ni šlo za zamejitev števila splavov, ampak za simbolično kaznovanje žensk

V nadaljevanju preberite:

Rojena v Varšavi v času komunizma je Kinga Jelinska na lastni koži občutila, kako je, ko se država vtika v žensko telo. »Zaradi strahu pred zanositvijo kot dekle nisem nikoli uživala v heteroseksualni spolnosti,« je dejala v enem od intervjujev. Po selitvi na Nizozemsko, kjer je splav mogoč do 22. tedna nosečnosti, je uvidela, koliko lažje je ženskam, ki jim niso kratene osnovne človekove pravice. Tabletke za splav omenja kot prelomno tehnologijo, ki pa žal še vedno ni prosto dostopna.

Sama se z vprašanjem pravice do splava ukvarja 17 let. Do politike je bilo nemogoče priti, pravi o boju za pravice žensk,mediji pa kot da tega nikoli niso jemali resno. Šele po zaostrovanju zakona leta 2020 so ljudje dojeli, da nikoli ni šlo za moralo, reševanje življenj. Vedno je šlo za nadzor patriarhata nad ženskami. Pri splavu ne gre za debato, različna mnenja in prepričanja. Človek ima lahko svoje mnenje, a naj ga zadrži zase. Gre za življenje ženske in njene potrebe, želje. Zaupati ji je treba, da se odloča sama, tu ni prostora za diskusijo.