Nihče ne laže. Nihče ni zloben. A vsak vztraja pri svojem

Iza Strehar je scenaristka filma Zemljo krast, Žiga Virc je režiser.

Incident, ki se je zgodil na dvorišču med otroško igro zemljo krast, dobi pospešek, ko starši otrok, vpletenih v dogodek, sedejo za mizo. Zadevo naj bi razčistili, vendar se spremeni v absurden konflikt. »Kaj se zgodi, ko se štirje civilizirani urbani odrasli zaprejo v dnevno sobo in skušajo ostati vljudni? Zemljo krast je ostra, zabavna in eksplozivna drama, ki iz povsem običajnega starševskega obiska zraste v divji verbalni ring. Dva para se srečata zaradi domnevno nedolžnega šolskega incidenta med njunimi šestletniki. Pogovor, ki naj bi trajal pol ure, pa se hitro spremeni v večer, ki uide izpod nadzora. Povod je otroška igra zemljo krast. Nostalgija. Igra iz otroštva. Dokler eden od otrok v njej nehote ne načne vprašanja svetovne politike. Takrat se odpre Pandorina ...