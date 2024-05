Nikoli kot prvič

V nadaljevanju preberite:

Z besedami, da je ponosen na boj za Ameriko proti »zločinski vladi« Richarda Nixona, se je pred tridesetimi leti ameriškim oblastem predal zadnji terorist skupine Weather Underground, Jeffrey David Powell. »Vremenarji« so v 60. in 70. letih preteklega stoletja podstavljali bombe od kalifornijskega Berkeleyja do prestolnice Washington, vse pa se je začelo s študentskimi protivojnimi protesti. Kaj napovedujejo sedanji?