FOTO:Nikoli nisem pozabil tvoje ljubezni in tvoje lepote. Toda saj to veš

Epidemija koronavirusa je zamaknila projekcije številnih filmov, a z masko na obrazu smo nekateri v Kinodvoru ujeli zgodbo o kompleksnem ljubezenskem razmerju med Leonardom Cohenom in njegovo norveško muzo Marianne Ihlen – Marianne & Leonard: Ljubezenske pesmi in morda globlje prodrli v tisto skrivnostno neopisljivo stvar, ki sproži, da se rodi pesem, film, knjiga.Srečala sta se v začetku šestdesetih na kamnitem grškem otoku Hidra, ki še danes velja za enega najbolj slikovitih otočkov v Egejskem morju, z belimi hišicami na vzpetini, z zalivom v obliki konjske podkve in kristalnim turkiznim morjem. Njuna ljubezen je navdihnila ...