Nikomur ne koristi, da je prisiljen v izbiro med ZDA in Kitajsko

Slovenska politična delegacija je sredi aprila na Kitajskem zadnji delovni postanek opravila v prostorih Centra za Kitajsko in globalizacijo (CCG). Poleg slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon je sodelovalo tudi več veleposlanikov in diplomatov. Osrednja tema okrogle mize so bile podnebne spremembe. Ustanovitelj in predsednik politično-svetovalnega centra je Wang Huiyao, nekoč tudi svetovalec kitajskega državnega sveta in eden od lanskoletnih gostov blejskega strateškega foruma.

Center za Kitajsko in globalizacijo (CCG) je ustanovil leta 2008 v Pekingu, zdaj je to vodilni kitajski nevladni think-tank. To ne pomeni, da Wang nima povezav s kitajsko vlado. Nekoč je bil svetovalec državnega sveta (leta 2015 na imenovanje takratnega premiera Li Keqianga) in še vedno je častni podpredsednik Kitajskega združenja za mednarodno gospodarsko sodelovanje (CAIEC) pri ministrstvu za trgovino. Naklonjenost sedanji kitajski oblasti je potrdil tudi v intervjuju.

Deluje na številnih položajih v mednarodnih organizacijah in izobraževalnih ustanovah, predvsem na Kitajskem in v Kanadi. Je reden gost na mednarodnih konferencah na temo globalizacije, mednarodne trgovine, migracij, iskanja talentov, podnebnih sprememb in odnosov med Kitajsko in ZDA. Objavil je prek sto publikacij v kitajščini in angleščini, med drugim knjigo pogovorov z ameriškim politologom in harvardskim profesorjem Grahamom Allisonom.

- Če imate voljo, lahko postanete vezni člen med Kitajsko in Evropsko unijo, med Kitajsko in Srednjo Evropo in tudi med Kitajsko in ZDA. Postanete lahko tudi del nove svilne poti. Lahko ste kitajski partnerji, toda še vedno del Evrope. Nič od tega se ne bi smelo izključevati.

- Zaradi ameriških sankcij je napet tudi naš odnos z EU, vendar del krivde za slabe odnose nosimo tudi na Kitajskem, saj svetu ne znamo dovolj dobro predstaviti, kdo smo in kaj želimo. Premalo ljudi na Kitajskem govori angleško, zato tujcem ne moremo razložili, kaj se resnično dogaja in kako živimo.

- Dosegli smo točko preloma, ko bo kitajskega prebivalstva vse manj, toda še vedno imamo vsako leto 12 milijonov diplomantov. Iz najbolj množične družbe se preusmerjamo v najbolj talentirano družbo. Čeprav se kitajsko prebivalstvo zmanjšuje, je njegova kvaliteta boljša kot kadarkoli doslej.

- Morda bodo tudi v ZDA spoznali, da v resnici nismo problem. Nič ni narobe, če imamo gospodarsko rast in drugačen političen sistem. In da ni konec sveta, če tako tudi ostane. Ker lahko živimo v miru.