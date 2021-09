V nadaljevanju preberite:

Liu Xiaobo je bil profesor in pisatelj, aktivist in disident, človek svobodnega duha in zapornik, čigar življenje je skozi zaporniške rešetke poniknilo leta 2017, ko je preminil zaradi raka na jetrih. Bil je tudi dobitnik Nobelove nagrade za mir. V teh dneh se ga spominjam zaradi njegovega eseja z naslovom Nimam sovražnikov pa tudi sovraštva ne.



»Nimam sovražnikov« je bila pravzaprav njegova sklepna izjava na sojenju ob koncu leta 2009, ki pa je glavni sodnik ni hotel poslušati do konca. Po štirinajstih minutah ga je prekinil in izrekel razsodbo: enajst let zapora. Liu morda ni imel nobenega sovražnika, ga je pa imela njegova država. Njen sovražnik je bil on.