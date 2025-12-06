Magnifico: Božič je praznik vseh nas, zato brez sramu igram v Stožicah

Lani je podrl vse rekorde slovenskih izvajalcev in na jubilejnem koncertu v Stanežičah zbral množico 23.000 ljudi. Po skoraj desetih letih je zunaj njegov album Alpe Adria Club. Simbolike ne manjka. Izšel je 1. decembra, na dan, ko avtor praznuje šestdeseti rojstni dan. Po treh letih premora je prelomil obljubo – in nas na božični dan spet povabil v Stožice.

Vstopila sem v Dom svobode, nekdanji Studio Tivoli, ki je zdaj srce ustvarjanja glasbenika, ki si je nekoč davno nadel ime Magnifico. Z veliko samoironije, a se je, tako kot vse, kar je naredil, tudi to izkazalo za nekakšno čudno prerokbo.

S prvo samostojno ploščo v sveže samostojni Sloveniji je kot zeleni Jurij vstopil v kolektivno nezavedno, nato z naslednjo ploščo Gdo je čefur? ironiziral slovenski nacionalizem, se na naslovnici naslednje plošče Sexy Boy pojavil v leopardjih hlačkah in z refrenom »Magnifico je peder« amortiziral slovensko homofobijo.

Zmagovalna pesem Eme 2002 Lahko ti podarim samo ljubezen je iz ust Sester zazvenela kot evangelij ljubezni do bližnjega, himna ljubezni, ki ne pozna spola. S ploščo Export Import mu je uspelo to, kar je pred tem na teh prostorih samo Bregoviću, da je podpisal pogodbo z multinacionalko Sony, hit Hir Aj Kam Hir Aj Go se je vrtel na radijskih postajah skoraj polovice prestolnic po svetu. Nato se je zgodil soundtrack za film Montevideo, ki je obnorel ves Balkan, komadi, kot sta Samo malo in Pukni zoro, so postali del repertoarja vsake srbske kafane.

Potem ko je lani na največjem odru, ki smo ga videli pri nas, v Stanežičah, poustvaril slovenski Woodstock, je pred dnevi izšla še njegova nova plošča Alpe Adria Club, vznemirljiva mešanica italijanskih kancon, alpske melodike in balkanskih ritmov.

Kar naprej, v Dom svobode, je rekel z značilno ironijo, ko naju je z Matejem Družnikom sprejel med vrati, v suknjiču in hlačah barve zbledele vrtnice, kot bi ga vzel iz zadnjega videospota Gregorja Vesela za skladbo Hišica.

Sem pridejo vsi, ki me želijo videti, je rekel. Ker jaz v resnici ne hodim nikamor.

Družnik ne zgublja časa, postavi ga v studio, najprej za beli klavir, pa pred zaveso, da ujame imidž šlager pevca. Robert Pešut ima tisto nekaj, nekakšno lahkotnost in jebivetrstvo, kakorkoli se postavi, je videti, da je točno tak, kot si želi, da je.

Zdita se uigran tandem, fotograf in on, sporazumevata brez besed. Seanse je hitro konec. Posede me na kavč v svoji sobi v studiu, odstavi tačko na gramofonu, nama servira kavo in jaz vključim snemalnik.

***

Že vaš singel Hišica je presenetil z noto alpske poskočnice in z jodlanjem. Je to zakrivil Tomaž Mihelič alias Marlenna?

On in Nuška Drašček. Jodlanje je res super stvar, spominja me na havajsko muziko. Hepi šajni filing. Vse deluje na odmevih.

Zakaj je torej ta plošča močneje obarvana prav z alpskim melosom? Ste se zasitili funka, balkanskega beata?

Ne gre za to. Iskreno mislim, da je narodnozabavna glasba iz Slovenije najbolj originalen zvok, kar smo ga kdaj tukaj naredili. To je edina zvrst muzike, pri kateri glasbeniki v Avstriji in Nemčiji oponašajo naše muzikante in si želijo, da bi tako dobro svingali te polke in valčke kot slovenski, pa ne gre. Hočem reči, da gre za poseben način igranja, ki bi ga drugi radi posnemali, ampak takoj slišiš, kdaj to špilajo Slovenci, kdaj pa ne.

V enem od prvih intervjujev, ki sva jih imela, ste imeli cel monolog o tem, kako cenite Lojzeta Slaka in Slavka Avsenika. Mislila sem, da je to del vašega imidža, rahla provokacija ...

Meni je to tako blizu kot recimo ameriški country, ki ga obožujem. Podobno bi lahko rekel za slovensko narodno muziko, sploh z zavedanjem, da sem od tukaj, da je to zraslo doma.

In če se te to ne dotakne, bi se mi to zdela zamujena priložnost. Ker rastem in živim v tem sentimentu, blizu mi je in ga razumem.

Najbrž je pomagalo tudi to, da ste se formirali tudi v tistem obdobju, ko ste z narodnozabavnim bendom Borsalino nastopali po Avstriji in Nemčiji.

Ne, tam sem bil samo zaradi denarja. In k temu sem takrat pristopil z veliko ignoranco.

Koliko ste bili stari takrat?

Ravno sem prišel iz vojske. Kakih dvajset, morda leto več. Rabil sem denar. In ko so mi rekli: bi šel z nami špilat narodnozabavno muziko v zamejstvo, sem rekel, zakaj pa ne. Prej niti približno nisem poslušal narodnozabavne glasbe. To je bilo zame nekaj, kar je ob nedeljskem kosilu prihajalo iz radia, ob tem nisem občutil nič. Šele ko smo začeli špilati skupaj, sem poštekal, kako oni v resnici igrajo.

Da dvočetrtinski takt, ki ga igrajo, ni navadna dvojka, ampak sinkopirana dvojka. Se pravi, ne gre za tunca tunca, ampak je tun tun tun tun. Tudi valček ni isti, prva je močna, druga vmes, pa tretja zadušena.

Torej, najprej se mi je zdelo zabavno, kako ga dobro gruvajo in kako lepo menjajo harmonije. Potem pa dojameš, da sicer obstaja glasbeni vzorec in se ponavlja, a hkrati ponuja dovolj prostora za raziskovanje, tudi za to, da vse obrneš na glavo.

{poudarek}906881{/poudarek}

»Tam, kjer bistri potok žubori, tam, kjer stara cerkvica zvoni, bim bam bom ...«

Ne morete reči, da v vsej tej kombinaciji teksta in prvin narodnozabavne glasbe ni samoironije.

Jaz ironije ne maram in bežim od nje, res pa je, da ona ne beži od mene. (Nasmešek.)

Poskusil sem narediti tekst, ki bi bil zlahka primeren za narodnozabavni ansambel in govori o hišicah, kozolčkih in takih stvareh. Pa o ljubčku in ljubici in kam bosta šla in kako fino se bosta tam imela ... Ob tem fino zvonček v cerkvici zvoni. In dejansko tudi moja hišica stoji ob cerkvici.

In ste si naslikali »slovenski sen«, vaško idilo Alpe Adria.

Najbrž. Nekateri slikajo, jaz pa delam muziko. Se pravi: to je moj glasbeni komentar na nov način življenja, ki se mi je letos zgodil. Ne samo s hišico, moja familija se je povečala, lani sem postal deda. In to Hišico sem poskusil zgraditi tako, kot so narejeni narodnozabavni komadi. Torej iz a in b in c dela in potem se vse ponovi. Ta komad je narejen točno tako, da ni dvočetrtinski, ampak štiričetrtinski takt, če vas to sploh zanima.

{embed_foto}2725223{/embed_foto}

Če sva začela s Hišico, najbolje, da opraviva z vprašanjem, ki ste ga dobili tudi na snemanju oddaje Na žaru z Ladom Bizovičarjem. O vaši nesrečni parceli, ki naj bi bila nezazidljiva, pa je potem postala zazidljiva.

Naj vam kar takoj povem, da ta parcela ni prav nič nesrečna. Prav nasprotno je. Prav srečni smo vsi tam.

V kakšnem odnosu sta zdaj z županom Ljubljane, glede na to, da ste na več koncertih, sploh pa na družbenih omrežjih, podprli proteste beograjskih študentov in profesorjev?

Znašel sem se v precej čudni situaciji. Z županom se poznava, že dolgo časa nazaj sva postala prijatelja. S politiko se ne ukvarjam preveč in se z njim tudi velikokrat ne strinjam. Lahko pa z njim debatiram, a me v glavnem ne posluša. (Nasmešek.)

O protestih mladih v Srbiji imam absolutno drugačno mnenje kot on. Ampak on to dobro ve, tako kot vsi, ki me poznajo, vedo, kje je moje srce in kako razmišljam. S prijatelji se ne strinjaš vedno, z veliko prijatelji se ne strinjam o marsičem.

Kar se pa Srbije tiče, so tam stvari tako radikalizirane, da situacija postaja zelo nevarna. In v takih razmerah se mi ne zdi prav prilivati olja na ogenj. Ne smemo pozabiti, da je v Srbiji zelo veliko ljudi, ki podpirajo Vučića, in to prav tako s polnim srcem. Vse te ljudi oklicati za idiote in kretene bi bilo ošabno.

V zgodovini je diktatorje izvolilo ljudstvo. S polnim srcem, kot pravite.

Prav zato. In kadar so razmere take, poskušam biti previden. Zelo modno je postalo vzklikati pumpaj, pumpaj. Stvari so bolj resne kot samo, da s svoje varne pozicije govoriš pumpaj, pumpaj in se potem sam sebi zdiš kul in mladosten.

Kar se pa hišice tiče: ko so me spraševali, ali mi je to zrihtal župan, sem poskušal vse novinarje usmeriti, naj gredo na Geodetsko upravo Republike Slovenije oziroma po novem kataster nepremičnin, ki je javno dostopen, in v zemljiški knjigi natančno preverijo, od koga sem kaj kupil, za koliko denarja, vse je dokumentirano. Ampak jih to ni zanimalo.

Poleg tega v Kosezah, tam, kjer stoji cerkvica in poje zvon, ne stoji samo moja hišica, tam raste celo naselje, to je v urbanističnem načrtu. Res nimam takšne moči, da bi sam odločal o tem, kje v Sloveniji bodo stale cele soseske.