»Niso mi podaljšali življenja, podaljšali so mi trpljenje«

To je tekst, kako v resnici deluje konec življenja v našem zdravstvenem sistemu. In kakšne učinke imajo zdravila z dvojnim učinkom.

Tudi nasprotniki zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (ZPPKŽ) se zavedajo, da ljudje zaradi zdravstvenih težav lahko neznosno trpijo. O tem vlada splošno soglasje. Celotna razprava o (ne)uveljavitvi ZPPKŽ je doslej potekala predvsem v okviru iskanja odgovora na vprašanje, kako takim ljudem pomagati. Da je ljudem, ki zaradi zdravstvenih težav neznosno trpijo, treba pomagati, je nesporno. In enako nesporno je, da ogromni večini lahko pomaga paliativna oskrba. Vsi, ki se ne sprenevedajo, pa priznavajo, da vendarle obstaja določeno število ljudi, ki jim ne more pomagati niti najboljša paliativna oskrba skupaj z vsemi medicinskimi ukrepi. Številni vidimo, da ZPPKŽ lahko zagotavlja ustrezno pomoč – seveda samo tistim, ki si jo želijo. Toda njegovi nasprotniki so prepričani, da ...