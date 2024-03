Niti besede več, ve, besede!

V nadaljevanju preberite:

Zaradi njene izostrene občutljivosti za stisko žensk in edinstvenega narativnega ritma so jo označili za eno od najpomembnejših feminističnih filmskih ustvarjalk na svetu. Vendar se že desetletja odločno izogiba nazivom, ki bi jo lahko potisnili v kakršenkoli estetski ali ideološki geto. »Ja, snemam filme o ženskah, ne pa ženskih filmov,« je razširila togo opredelitev tega, kaj ženska je in kakšna je lahko njena resnica.