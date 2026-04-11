Nižji davki ne bodo prinesli višjih plač. Ključ je produktivnost

Gospodarski programi političnih strank so praviloma sicer širši, a v javnosti in medijskih nastopih je izpostavljen predvsem davčni vidik.

Spremljanje zadnjih nastopov voditeljev političnih strank je pokazalo, da so si, ko gre za davke, programi sicer raznorodnih strank postali vse bolj podobni. Desni pol je že doslej izpostavljal predvsem podporo podjetniškemu sektorju z zniževanjem davčnih obremenitev – in to smer zdaj poudarjajo tudi v Gibanju Svoboda s programom Ambiciozna Slovenija. Poudarek vseh je torej predvsem na davčni razbremenitvi dela in propulzivnega podjetniškega sektorja. Najbrž ni dileme, da zniževanje davčnih bremen pomeni tudi izpad prihodkov države. In tudi glede tega so si programi precej podobni. V glavnem se s tem ne ukvarjajo. Vemo, da se izpad javnofinančnih prihodkov potem odrazi ali v znižanju državnih izdatkov, nadomestitvi z drugimi davki ali v povečanem proračunskem primanjkljaju, torej ...