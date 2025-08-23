Noben Arabec ne bo priznal mej Palestine, ki so postavljene proti njegovi volji

V nadaljevanju preberite:

Načrt Dalet je bil vojaški načrt, katerega namen je bil izgon palestinskih Arabcev z ozemlja bodoče judovske države ter odvzem njihove zemlje in premoženja, ki ga je 10. marca 1948 sprejela Ben-Gurionova skupina enajstih mož. Sestavljali so jo najvišji vojaški častniki bodoče izraelske države, med temi sta bila Moše Dajan in Jigal Alon.

Istega večera so vojaške enote dobile ukaz, naj pripravijo sistematični izgon palestinskih Arabcev, in ob tem dobile tudi podroben opis metod, kako naj odženejo prebivalstvo: z obsežnim ustrahovanjem, obleganjem in bombardiranjem vasi in mest, s požari hiš, posesti in blaga, z izgoni, rušenjem domov in nameščanjem min med ruševine, da bi tako preprečili vrnitev izgnanih prebivalcev. Vsak poveljnik brigade je prejel seznam vasi ali sosesk, ki naj bi jih zasedel, uničil in iz njih izgnal prebivalce. Prejel je tudi natančne datume.