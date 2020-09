FOTO:Noga, ki jo ljubiš in sovražiš

Ko začne boleti noga, se tekačev svet postavi na glavo. Ni pomembno, ali si svetovni prvak ali popoln amater – boleča noga je sinonim za omejitev svobode gibanja. In proti omejitvam svobode gibanja se je treba boriti. Tik preden je vlada omejila gibanje med občinami, sem se odločil, da na simbolni ravni povežem dva domova. Ljubljana–Vransko, 48 kilometrov. Po tem podvigu sem imel »muskelfibra« sicer manj, kot bi si ga zaslužil, me pa je zato uščipnilo v zadnji stegenski mišici. In spet smo pri omejitvah … Bolečina je bila bolj sprinterske kot dolgoprogaške narave; kot da bi si pri hitrem gibu natrgal nekaj mišičnih ...