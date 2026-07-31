Nolanova Odiseja: vizualni ep brez duše in moralne kompleksnosti

Christopher Nolan je mojstrski ustvarjalec filmskih svetov. Film ima mogočno arhitekturo epa, ki jo režiser podaja z močjo in samozavestjo, kakršnih verjetno ne bi zmogel noben drug živeči režiser, vendar mu manjka moralna kompleksnost, ki jo epski žanr zahteva. Odiseja je razburljiv film, ki niti za hip ni dolgočasen, toda na koncu je to ep našega časa moralnih absolutov, v katerem se na nianse gleda s sumničavostjo, gnev in travma pa se pogosto razumeta kot odrešilni vrlini že sami po sebi. Odiseja je film, ki gledalcu ponuja veliko. Prizori uničenja Troje, ko Odisej hodi skozi mesto in na vseh straneh vidi klanje, posilstva, goreče stolpe in hiše in se sprašuje, do katere mere je vse to njegova odgovornost, imajo pravo moč. Njegova opazka, »ko smo požgali obzidje Troje, smo požgali ...