Ena bitka za drugo, tokrat v Iranu: Zahod najprej ustvari kaos, nato nima načrta

Režim v Teheranu po smrti ajatole Hameneija v eksistencialni krizi, a ameriško-izraelski napadi brez jasne strategije grozijo z novo spiralo nasilja.

Polnočno kladivo in Epski bes. Dve uničujoči vojaški operaciji proti Iranu v pičlih osmih mesecih. In smrt iranskega voditelja ajatole Hameneija. Živel je s kriki »Smrt Ameriki!« in »Smrt Izraelu!« In potem umrl pod bombami, ki sta jih nanj in na nekaj deset najožjih sodelavcev odvrgla prav Izrael in Amerika. Režim v Teheranu se je znašel v eksistencialni krizi. Toda hkrati z Iranom zdaj (znova) gori ves Bližnji vzhod. Zaradi nepremišljenih potez Donalda Trumpa in Benjamina Netanjahuja, ki z vojnami in grobim teptanjem mednarodnega prava sebično rešujeta predvsem svojo politično kožo. Ajatola Ali Hamenei, ki bi aprila dopolnil 87 let, je bil še zadnji živeči soustanovitelj Islamske republike iz leta 1979. Dedič ajatole Homeinija, ki ga je nasledil po smrti leta 1989. George Orwell je ...